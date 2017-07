Apreciaciones Tal como lo habían anunciado los padres de familia de la escuela primaria Francisco González Bocanegra llevaron a cabo el cierre de las instalaciones en reclamo de cuentas claras, pero también de la salida de la directora del plantel acusándola de malversación de los recursos de la institución por lo cual reclaman la intervención de la propia Secretaría de Educación. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Algunas voces señalan que esta situación no es nueva en dicha escuela ya que anteriormente se habían hecho algunos señalamientos con otros directores pero nunca se había hecho nada para investigar, hasta ahora que se ha destapado, sin embargo habrá que valorar como esto afectará a los alumnos ya que están en pleno cierre de ciclo escolar aunque al tener ya mayormente cubierto el ciclo escolar se pueden dar por aprobados. Ayer el alcalde Baldemar Orta López durante el evento realizado en la comunidad de Cojolapa reveló que Tamazunchale es el único municipio en todo el país que fue incluido en este programa que habrá de favorecer a los beneficiarios del programa PESA, quienes ahora fungen como proveedores del ayuntamiento, aunque esto viene a comprometer a ambas partes en cumplir con lo acordado, ya que los productores tienen que garantizar los insumos en el tiempo establecido y el municipio a cubrir el pago. Así mismo el presidente dio a conocer que será a partir del 16 de este mes que se realizará el arranque de obras en las comunidades y cabecera municipal, que contempla una intensa temporada de al menos dos meses continuos en los cuales se espera contar con la asistencia del gobernador del estado Juan Manuel Carreras López en algunos puntos. Ayer se llevó a cabo la sesión del consejo de seguridad pública en donde se presentaron los resultados y los informes de lo que se ha presentado en el municipio en el mes, esto con la finalidad de implementar estrategias que ayuden a disminuir los índices delictivos además de generar acuerdos entre las corporaciones y la instituciones. Sin embargo una queja que se ha ido generalizando entre quienes integran este y los demás consejos es la falta de compromiso de los demás miembros que se supone representan a los demás sectores y que simplemente no asisten, de un total de casi 20 personas en promedio acuden alrededor de cinco solamente. Sin duda se tiene que analizar una estrategia que permita atraer nuevamente a los integrantes a participar, de manera que los acuerdos que se toman realmente se puedan aplicar y que no queden solamente en letra muerta, tal es el caso de transporte, educación, salud, entre otros más que han quedado obsoletos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones