Apreciaciones Los trabajos que se encuentra emprendiendo de manera preventiva el departamento de fomento agropecuario de Aquismón, servirán para que no se registren más casos de rabia en el municipio al haberse detectado los primeros dos casos, pero sobre todo a mantener la guardia cuando en este municipio existen miles de murciélagos albergados en las cuevas, sótanos y paredes de la sierra, que ante su humedad logran ser el hábitat perfecto para estos animales que por fortuna los que se han cazado hasta el momento, no cuentan con rabia paralitica pero sin embargo al encontrarse uno entre ellos, bien podría generarse una propagación del virus entre ellos mismos y posteriormente entre el ganado, por lo que resulta urgente que se realicen las actividades pertinentes como el de la vacunación y captura del animal. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios Mientras tanto Yolanda Josefina Cepeda Echavarría continúa realizando giras de trabajo previo a lo que será la feria regional de Santiago y Santa Ana, por lo que además de los trabajos que tendrá este viernes, buscaba que el día 11 que se tiene programada la visita de Frinne Azuara y Nuvia Mayorga a Ciudad Valles para el encuentro con jóvenes en el Gómez Morín, la edil buscaba que durante ese mismo día se presentaran en la comunidad de La Laja para inaugurar la clínica del IMSS Prospera, lo cual sin embargo ya fue descartado por las autoridades estatales y federales, pero ante ello y al haberse confirmado la visita del gobernador del estado Juan Manuel Carreras López para el inicio de la feria de Santiago y Santa Ana el día 21 del presente mes, la munícipe ya cuenta con una agenda de trabajo en donde además de inaugurar la rehabilitación de la plaza principal, la ampliación y rehabilitación de la segunda etapa de la presidencia, espera poder llevar a cabo otras acciones como el arranque de construcción del corredor turístico “La Mora” con el cual se busca seguir impulsando la venta de artesanías y gastronomía típica del municipio. En Tanlajás a pesar de que el cuerpo de regidores ya firmó la autorización para que la empresa TELECOM realice las ampliaciones correspondientes a las instalaciones que actualmente tienen, esto no ha podido ser posible ya que el alcalde Domingo Rodríguez Martell no ha autorizado cuales podrían ser los espacios a ocupar para dicha ampliación, y mientras tanto los trabajadores de la empresa tienen que exponerse dejando la puerta del local abierta ya que el calor que se deja sentir en el cuarto de cuatro por cuatro es insoportable, y sobre todo cuando se tienen cerros de documentos que diariamente se tramitan en el lugar, por lo que resulta urgente no solamente que se amplíen las instalaciones, sino que además se instale mejor equipo para la seguridad del personal, ya que el que actualmente tienen no cuenta con la capacidad necesaria para este tipo de empresas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones