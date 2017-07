Alertan por constantes lluvias en la región  

Ambas dependencias de auxilio, dieron a conocer que es necesario que los conductores tanto de automóviles como de unidades pequeñas como motociclistas deben manejar con extrema precaución, debido a que con la presencia de lluvias se incrementan los accidentes carreteros. “Que no manejen a alta velocidad, que revisen sus unidades antes de salir a la carretera, no manejar en estado de ebriedad o cansados, que conduzcan con sus luces encendidas para prevenir a los demás vehículos y así evitar choques”. “También que se abrochen el cinturón de seguridad, algo que no está muy arraigado en los conductores, sin embargo eso puede salvarles la vida en caso de sufrir un accidente”, mencionó Edith Martínez de la CNE. Cabe mencionar que de igual forma piden a los conductores a que reporten a los números de emergencia como al 911, cualquier situación de riesgo o accidente en la carretera, para que de esta forma se puedan prevenir.