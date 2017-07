Se trabaja para complementar permisos federales

Mencionó que el tener una delegación en la Huasteca es para que se estén coordinado las rutas, no es nada más regularlos sino que brinden servicio de calidad, y posteriormente para un proceso de organización, ya que ellos mismos se quejan de la invasión entre los mismos compañeros. Señaló que dentro de la nueva reforma en el código penal, marca que la entrega de un permiso a una concesión fuera del procedimiento es un delito para el funcionario que lo realice. Sobre el tema de los permisos que se emiten y no son reconocidos por el Grupo de Atención Especializada del Transporte (GAET), añadió que se está trabajando en la ruta estatal para emitir sus permisos complementarios a nivel federal, aunque tiene ese derecho de realizar permisos a nivel federal para circular sobre dichos tramos, aunque sobre ese tema no comenta, dijo ya que no es de su competencia.