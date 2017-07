Banquetas anti estéticas, un martirio para discapacitados Huejutla, Hgo.- Es la calle del cantautor Nicandro Castillo, que de acuerdo a vecinos y ciudadanos que requieren de caminar por las banquetas de esta importante arteria, revelan la difícil situación por la que se atraviesan al pretender acceder a esta calle, pero aseguran no es la única. El estado anti estético de las mismas genera que sean de nulo acceso para quien sufre una discapacidad o la gente mayor que puede sufrir una caída. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios En la imagen se puede ver que las banquetas no están adecuadas para el transitar de las personas con alguna discapacidad. Al pasar por esta arteria una persona de la tercera edad en silla de ruedas era trasladado por una mujer, a quien se le dificultaba de alguna manera poder impulsar la silla de ruedas para subirlo, provocando que el anciano por poco cayera. Algunos conmovidos por la dificultad de la mujer de inmediato se aprestaron a ayudar, la señora manifestaba la difícil situación para transitar en las banquetas y llegar a farmacias o consultorios o simplemente al domicilio. Explicó que esta calle que en partes la banqueta es alta en otras no hay pavimento, está quebrado, “pero el problema es en diversas calles, no están adecuadas para el discapacitado, no están para que transite un hombre o mujer de la tercera edad, son más que un beneficio un riesgo”. Los vecinos consideraron que una buena planeación de las banquetas pudiera darle una mejor forma de transitar a los ciudadanos y por supuesto con un ordenamiento gradual que les vaya dando la debida proporción “pero por supuesto que las rampas de acceso sean las adecuadas, pero como cada quien tiene su entrada de sus autos a su domicilio ha hecho incluso banquetas y rampas de acceso a sus casas como han podido sin que alguna autoridad haya regulado esto y ahora es un problema”. Añadieron que regular las banquetas sería un tema para la nueva administración y no solo del primer cuadro de la ciudad “el ordenamiento de banquetas y guarniciones le corresponde al municipio y ojalá exista un programa de planeación para considerar no sólo al peatón común sino al discapacitado, al anciano o anciana que transita por estos espacios peatonales que deben circular de manera segura”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA “Queremos fuera a la directora del mercado” Mercado no es municipal, es estatal: G.M. Requieren protección para evitar desmoronamiento de paredón Solicitan exhaustiva revisión a lámpara de alumbrado público Requieren rellenado de mega bache en calle Constitución