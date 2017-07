Destierran a ex delegado por presunto robo de dinero Presuntamente durante su gestión se gastó más de 50 mil pesos en efectivo, de las cooperaciones de los comuneros y avecindados. HIDALGO | Tlanchinol 0 Comentarios Ex delegado de la comunidad de Acahuasco Tlanchinol, fue desterrado por gastarse el dinero de la cooperación de los vecinos. Tlanchinol, Hgo.- Porque presuntamente se robó el dinero de la delegación de la comunidad de Acahuasco, fue desterrado un ex delegado, esto después de que se llevó a cabo una asamblea comunitaria en días pasados, en donde tenía que rendir un informe de las finanzas y al parecer no cuadraron las cuentas, ya que los vecinos dieron muchas cooperaciones económicas en todo el año y en la caja no había dinero. El ex delegado, quien fue expulsado de la comunidad de Acahuasco, es identificado como Agustín “N.” “N.”, quien presuntamente durante su gestión se gastó más de 50 mil pesos en efectivo, de las cooperaciones de los comuneros y avecindados, de tal suerte que hubo muchas quejas de que en la caja no había dinero y ellos habían dado sus aportaciones. El ex delegado, en días pasados fue citado a una reunión de trabajo para que dijera en dónde están los más de 50 mil pesos, pero terminó diciendo que se lo gastó de manera personal, por lo que fue desterrado de esa comunidad, ya que además se negó a regresar el dinero, a pesar de que le daban la oportunidad de que lo diera en pagos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Alcalde apadrina diversas generaciones de alumnos Inician cursos de música en San José Plan de acción para remediar problema de basura Promoción de la lectura, una prioridad del Centro de Maestros Deportivo Pumas lleva liderato