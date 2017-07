Desconocidos golpean a ciclista

El afectado fue identificado con el nombre de Jesús “N.” “N.”, quien dijo que la tarde del pasado martes andaba practicando su deporte favorito en su bicicleta, pero después de la entrada de la Unidad Deportiva, dos hombres que no conoce lo atajaron, lo golpearon en la cara y en el estómago, de tal forma que lo dejaron tirado y los responsables aprovecharon para darse a la fuga. El agredido como pudo llegó a su casa después de ser golpeado, y fue llevado a un centro médico por su familia; sin embargo, descartó que lo hayan querido asaltar, ya que no le robaron nada y su bicicleta tampoco se lo llevaron, dijo que no habrá de poner su denuncia, ya que ni siquiera conoce a las personas que lo golpearon. Después de la agresión que sufrió este vecino de la cabecera municipal, su salud se reporta como estable.