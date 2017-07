Aumentó el nivel del río y el bombeo de agua Una vez que el sistema de bombeo fue reparado, no pudo ser utilizado al cien por ciento debido a que no existía el agua suficiente. HIDALGO | Huautla 0 Comentarios Se restableció el bombeo de agua debido a que se incrementó el nivel del río. Huautla, Hgo.- La Comisión de Agua y Alcantarillado Sanitario de Huautla (CAASH), dio a conocer que desde el pasado lunes se reactivó el bombeo de agua a las colonias y barrios de la cabecera; esto después que el nivel del río que abastece al depósito, incrementó su nivel gracias a las lluvias. Como se ha venido informado, una vez que el sistema de bombeo fue reparado, no pudo ser utilizado al cien por ciento debido a que no existía el agua suficiente, por ello, personal de la CAASH realizó de forma intermitente, el bombeo a las colonias de la cabecera municipal. Asimismo, el titular del organismo del agua, dio a conocer que con la caída de las lluvias, el nivel del río aumentó y se vio favorecido el cárcamo que se encuentra en la comunidad de Hernándeztla, por lo que espera, de seguir con las lluvias, se pueda restablecer el servicio de forma permanente. Sin embargo, también hizo un llamado a la gente para que cuide el agua y no la desperdicie, ya que es importante que se tenga la cultura en su cuidado y no afecte en el futuro. Finalmente se dio a conocer, que a la par realizaron la rehabilitación del sistema eléctrico de bombeo, ya que fue afectado por la tormenta eléctrica, así mismo de las líneas que se encontraban muy cerca de árboles, lo que pudo haber generado un corto circuito. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA ¡Psicosis por inseguridad! ¡Huautla amaneció entre la basura! Existen varias casas de matanza Habitantes piden cuidarse a sí mismos Se robaron otra camioneta