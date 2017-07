No más recomendados ni apadrinados en el PRI A través del ICADEP aplican filtros rigurosos de los cuales solo el 70 por ciento aprueba Como parte de los filtros que está aplicando el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, CEN del PRI, a través del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, ICADEP, continúa aplicando exámenes de conocimiento pero también de compromiso de los aspirantes a ocupar cargos de representación, dejando de lado los padrinazgos, ya que hasta un 70 por ciento han sido rechazados en estas pruebas. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Juan Manuel Frías Rincón, presidente y coordinador del ICADEP Al respecto Juan Manuel Frías Rincón, presidente y coordinador del ICADEP, señaló que este curso va dirigido a la formación de los jóvenes que se van integrando a las filas del PRI, a fin de que conozcan los principios del partido, y los nuevos lineamientos que establecen que ahora se requiere de la equidad de género no solo en los cargos públicos sino incluso en la conformación de planillas. Refirió “en los cursos les dicen a los jóvenes que ellos son el futuro de México, yo les digo que son el presente de nuestro país”, señala algunos ya están ocupando puestos públicos como sindicaturas o dependencias federales, y llevan la formación que se les da al interior de estos cursos. Sin embargo aclaró que estos exámenes no solo son para nuevos aspirantes ya que también se ha estado aplicando a quienes ya ocupan cargos dentro del partido como presidente de comité y secretarios generales, pero en los recientes exámenes se ha tenido muy poca aprobación ya que de 60 que han presentado solo 22 aprobaron, ya que son muy rigurosos, así mismo hay quienes dejan de asistir al curso y esto también es tomado en cuenta por tanto son reprobados. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Se trabaja para complementar permisos federales Encuentro Social no ha desaparecido: ex dirigente Negociaciones para conformar carteras en el CDM del PAN UBR continúa con pláticas preventivas a pacientes Padre de familia violenta los derechos de sus hijos