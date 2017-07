Embargadas cinco cuentas del Ayuntamiento por laudo: Armendárez Luego de que no se pagara el laudo por la cantidad de 300 mil pesos de un total de un millón de pesos Cinco cuentas bancarias del Municipio de Valles están embargadas desde la semana pasada luego de que no se le pagara el laudo por la cantidad de 300 mil pesos de un total de un millón de pesos, a un ex empleado de CODESOL que fue dado de baja en el año 2004 en la primera administración del hoy alcalde Jorge Terán Juárez. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios DESDE LA SEMANA PASADA quedaron congeladas cinco cuentas bancarias del Municipio El litigante y ex secretario del Ayuntamiento Gilberto Almendárez Marín informó lo anterior y abundó que en el 2004, él tomó ese caso en donde no solo ese ex empleado sino otros más, demandaron al Municipio pero no fue sino hasta el 2009 cuando se logró ganar la demanda laboral y salió el laudo. Dijo que debido a que existe solamente un Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, ha sido tardado el proceso para el pago de dicho laudo pero enfatizó que en el 2012, públicamente renunció como abogado a todos los casos que tenía contra el Ayuntamiento debido a que iba a formar parte de la comuna en octubre y para que no hubiera conflicto de intereses. Aunque ya no lleva el caso, dijo tener conocimiento que esta administración llevaba dos requerimientos de parte del TECA para que pagara dicho laudo y que, la síndico municipal María de Lourdes Rodríguez Ramírez había negociado el pago parcial de 300 mil pesos al ex trabajador. Sin embargo abundó que el día de la audiencia hace poco más de un mes, Rodríguez Ramírez llevando consigo el cheque por la cantidad mencionada, se negó a hacer el pago debido a que en uno de los documentos del ex trabajador aparecía el nombre con un error ortográfico de una letra, el cual consideró pudo haber corregido ese día pero la representante del Municipio alegaba que no podía celebrar el pago porque incurriría en irresponsabilidad. Almendárez Marín agregó que pasó un mes y no se pudo llegar a acuerdos por lo cual, a mediados de la semana pasada, el ex trabajador solicitó el embargo de cinco cuentas del Municipio que los mismos representantes de la comuna habían proporcionado por tal motivo desde esa fecha quedaron congeladas. Explicó el litigante que, el TECA debió haber solicitado a la Secretaría de Finanzas y a la Auditoría Superior del Estado le confirme cuales de esas cinco cuentas no se pueden embargar y cuales sí. Estima que al TECA podría llevarle 15 días o más para definir cuáles de esas cuentas son inembargables tiempo en el cual el Ayuntamiento no podrá hacer ningún movimiento por lo cual, deberá estar batallando para pagar los salarios a los trabajadores y a los proveedores de servicios. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Grave problema es la venta de alcohol en campos deportivos Del 13 al 25 de julio el festival Oxitipa 2017, para celebrar el 484 aniversario de fundación Protesta contra la DAPAS hizo Antorcha Campesina en reclamo del servicio Jornada de limpieza al Río Valles este sábado Cerrará calles 3 días Kansas City por mantenimiento