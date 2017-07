En zona centro basureros clandestinos por falta de contenedores Matlapa, S.L.P.- En un verdadero basurero clandestino se ha convertido el predio que se encuentra a un costado de la llamada Eco-centralita, y hasta el momento ni personal de ecología del municipio, han hecho el exhorto para evitar que se siga contaminando este espacio, ya que en su mayoría arrojan botellas donde se almacena agua y es un gran peligro por la reproducción de mosquitos. HUASTECA POTOSINA | Matlapa 0 Comentarios Hay una gran cantidad de basura a un costado de la centralita, piden fumigación y chapoleo y colocación de tanques para basura. En un recorrido por este lugar, se pudo percatar que el terreno que se encuentra a un costado del lugar arriba mencionado, cuenta con una gran cantidad de basura, que han dejado los transportistas, usuarios, asi como los propios vecinos, ante la falta de contenedores de basura en las calles. “La verdad es que si es problema de todos, y todos somos los que contaminamos, porque no hay contenedores, no es pretexto pero tambien es un llamado al ayuntamiento, porque hemos solicitado tanques de basura, o un contenedor, pero no hacen caso, y si, todos hemos tirado basura en algún momento en este lugar, y bueno si tenemos que limpiar”, indicó una de las vecinas de este lugar. Así mismo, piden que acuda personal de ecología y del sector salud para que fumiguen este espacio, ya que actualmente hay mucho monte, y aunado a la basura se ha acumulado agua, y hay muchos moscos, por lo que temen alguna enfermedad como dengue o zika, por lo que piden la fumigación de este espacio. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Invitan a clases de Tae Kwon Do PRI tiene las condiciones para recuperar presidencia municipal Grietas peligrosas en “Lázaro Cárdenas” Importante recuperar la confianza de los jóvenes para próximos comicios Cobach sostuvo reunión con padres de familia