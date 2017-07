Apreciaciones La legisladora federal Delia Guerrero Coronado podría ser investigada por el CEEPAC debido a que cada que realiza o coordina un evento mediante el Congreso de la Unión, promociona su persona de diversas formas, hecho que está prohibido por la Constitución Política de México debido a una reforma que se le hizo donde se le adicionaron varios párrafos. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios No lleva uno sino varios casos la diputada en donde lleva a cabo un evento, y su equipo porta playeras con su nombre, entrega apoyos incluso hasta dinero situación que afirmó la consejera integrante del CEEPAC Silva del Carmen Martínez no está permitido. Cabe destacar que para este sábado, la Orquesta y Coros de Valles de la fundación Música para la Vida llevará a cabo un concierto en la Plaza Principal y días después en Aquismón pero Delia Guerrero anda promocionándose diciendo que ella bajó recursos para que pudieran darse esas presentaciones. Inclusive, recientemente a través de varios medios, la legisladora se adjudicó como propias las gestiones de recursos para convertir las antiguas instalaciones del Hospital del ISSSTE como casa de retiro para los adultos mayores, pero de ello ya surgieron reacciones dado que un grupo de madres solteras pretenden ofrecer una rueda de prensa este viernes contra la diputada. Sin definirse aún por el CEEPAC se encuentran los lineamientos para la reelección de los actuales alcaldes, mismos que a partir del 2018 ya podrán postularse de nueva cuenta siempre y cuando sus partidos los apoyen. Aquellos alcaldes que actualmente están en funciones y estén bajo investigación de la ASE por no comprobar el uso de los recursos públicos o bien enfrenten procesos de investigación por actos de corrupción, y deseen reelegirse podrán hacerlo siempre y cuando no exista una sentencia definitiva según refirió el CEEPAC. Llamó la atención que desde últimos días, quien ha aparecido en eventos públicos del Municipio ha sido la Oficial Mayor Elia Rodríguez Lucero, ya que tan solo el pasado lunes en el Homenaje en la Plaza Principal, fue quien presidió el acto en representación del alcalde Jorge Terán Juárez. Cabe recordar que también Margarita Almaguer jefa de Comunicación Social de un tiempo a la fecha, ha presidido algunos eventos oficiales del Ayuntamiento y comenzó a decirse que era por instrucciones del alcalde con miras a posicionarla entre la población. Este jueves, en la rueda de prensa donde se dieron a conocer los detalles de los eventos con motivo del 484 años de fundación de la ciudad, de nueva cuenta Elia Rodríguez volvió a presidir el acto así que, pudiera decirse que también busca el edil que la Oficial Mayor brille y en futuro pueda postularse a algún otro cargo público. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones