Aun cuando prácticamente se han convertido en partidos fantasmas, los representantes de institutos como Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido Verde y Encuentro Social buscan sobrevivir de alguna manera para mantenerse en el juego y ser tomados en cuenta en el siguiente proceso electoral. Aunque debido a la escasa presencia y pocos militantes terminan fungiendo como aliados o partidos satélites captando votos que se le restan a los partidos grandes como fuera el caso del mismo PRD y del Partido Verde en el pasado proceso electoral, en donde pareciera que todo lo que interesaba eran las prerrogativas y garantizar un lugar en el cabido. Y quien sale a defender su posición aunque reconoce que realmente no la esta trabajando es el presidente del partido Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, Pablo García Rubio, quien afirma que aun cuando ha permanecido alejado de la actividad política defiende los ideales desde su trinchera que es su despacho jurídico. Y es que es un hecho que quien realmente maneja al partido es el consejero nacional Primo Dothé Mata, aunque García Rubio no es el único dirigente que permanece ausente de las actividades de su partido, para muestra varios botones como es el caso del regidor y presidente del partido verde Servando Ruíz, quien solo en contadas ocasiones ha realizado alguna actividad con respecto a su partido, ya que las jornadas de limpieza son auspiciadas por el ayuntamiento que no es de su partido. Otra más es la presidenta del comité municipal del PRD, quien también ha brillado por su ausencia y solo mantiene el cargo en papel más no en la práctica, lo mismo que el presidente del PAN, Amús Martínez quien ha evitado tener que confrontar a sus militantes o iniciar con las negociaciones necesarias para conformar la dirigencia. Por cierto en este partido las corrientes contrarias a la dirigencia municipal han acordado reunirse y conformar un bloque que trabaje de manera alterna para el siguiente proceso electoral, debido a que consideran han sido relegados y no hay interés de incluirlos en los trabajos de su propio partido. Refieren que habrán de trabajar para los proyectos externos que no incluyen la presidencia municipal, es decir solo apoyarán al o la candidata la presidencia de la república así como a quienes contiendan por los distritos local y federal, lo que dejaría prácticamente desarticulado al partido.