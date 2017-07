Apreciaciones En Tancanhuitz las críticas contra el responsable del centro de readaptación social de Xolol y algunos de sus colaboradores es fuerte, al grado de que se encuentra en riesgo su trabajo al tomarse el caso en manos de la comisión de derechos humanos ya que visitantes de los internos se quejaron de que el director del penal se niega a que pasen con sus petop (arreglo tradicional en la cabeza), lo cual es una falta de respeto para las damas cuando mantiene un significado importante para la población indígena, por ello algunas de las mujeres han dejado de visitar a sus internos y solamente cuando pueden dejan algunas pertenencias en la puerta principal a fin de no ser agredidas en sus usos y costumbres. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios El día de hoy una mínima parte de los pobladores de Aquismón llevará a cabo lo que será su reafiliación al seguro popular, ya que de 60 mil familias beneficiadas un total de mil 700 serán quienes lleven a cabo actualización de documentos para poder seguir contando con los beneficios del programa, que aun cuando para muchos no es suficiente a estas alturas, ya que los diabéticos no tienen acceso a los tratamientos de diálisis que realmente es lo más costoso del tratamiento y en otras enfermedades esto tampoco aplica, generando decepción en la ciudadanía que contaba con que este programa podría cubrir las necesidades más apremiantes o costosas que son las que mayormente afectan los bolsillos y no simples consultas médicas contra cuadros gripales o capacitaciones de prevención para poder ser beneficiados con el programa prospera. San Antonio se encuentra siendo criticado por su falta de apoyo a la población en cosas tan simples como lo es el alumbrado público, lo que ha negado el edil Agustín González, por lo que en varias comunidades se han tenido que unir para comprar los focos que se han tenido que instalar en las principales calles de la localidad con tal de que los estudiantes y pobladores no sufran algún tipo de ilícito como robo, violación o lesiones por pasar por las calles a obscuras. En Coxcatlán preocupados por el rumbo que se encuentra tomando la política, se lanzó al azar una convocatoria en las redes sociales en la cual dan a conocer varios nombres de presuntos aspirantes a la presidencia municipal de los cuales el peor de los rechazos ha sido que ninguno de los interesados haya sido ya presidente, como es el caso del actual alcalde Manuel Morales Ramírez a quien se encuentra considerando por la posibilidad de la reelección y a Raúl de Jesús González Vega a quien han visto movido por el interés de que no gane el candidato del actual alcalde, de ahí se hablan de dos mujeres como son Iveth Arenas del Movimiento Ciudadano y Kuoying Lee Luevano presidenta del Partido Revolucionario Institucional y actual presidenta del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia, así mismo surgen entre ellos el ex director de comercio Apolinar Chávez el cual de ser cierto se apuntaría por el Partido Acción Nacional, pero con él, el joven Juan Pablo Ramírez quien actualmente se encuentra colaborando con el diputado panista Héctor Mendizabal, y por último el presidente de la organización “rescatemos Coxcatlán” Rogelio Salazar González, aunque no cuenta con partido alguno para ello, ahorita. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones