Hidalgo se ubicará entre los primeros cinco estados del país con mejor abasto de medicamentos, comprometió Titular de salud en visita por ixmiquilpan Pachuca, Hgo.- Bangandhó en Ixmiquilpan, es una comunidad en donde los poco más de mil pobladores son atendidos en una Casa de Salud gestionada por la propia comunidad, y que ahora será apoyada y fortalecida por la Secretaría de Salud en Hidalgo (SSH), así lo confirmó el titular de la dependencia, Marco Antonio Escamilla Acosta, al reunirse con vecinos y representantes Comité de Salud de dicha localidad. Estado | Estado 0 Comentarios Al aclarar que una Casa de Salud no es un Centro de Salud, y por tanto no tiene las mismas características, el funcionario reconoció el esfuerzo y coordinación de la comunidad por constituir el espacio que será atendido dos veces por semana por un médico designado por la SSH, y quien además llevará en cada visita el medicamento que permita atender las necesidades básicas de los pacientes, gracias a lo cual explicó, esta Casa de Salud dará el doble de consultas que actualmente otorga. Previo a entregar los primeros apoyos que serán de utilidad para el espacio médico, consistentes en una silla de ruedas, andadera, estetoscopio y estuche de diagnóstico, Escamilla Acosta, afirmó que uno de los mayores compromisos del Gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, es abastecer de medicamentos todos los Centros de Salud y Hospitales de la Entidad, en ese sentido, aseguró que ya se trabaja para que en tiempo récord y gracias a un nuevo sistema logístico, Hidalgo se consolide entre los primeros cinco Estados con cobertura de material gastable y medicinas. Explicó que este sistema, se basa en un estudio que se realiza y que permite identificar las necesidades particulares, y de esa manera dotar de medicamento del cuadro básico, de acuerdo a los padecimientos más frecuentes que se presentan en cada región. Del mismo modo, enfatizó que otra prioridad es culminar la infraestructura que años atrás dio inicio y que aún no es entregada a la población, enfatizó, "El primer compromiso en infraestructura que hizo el Gobernador fue, ni un hospital nuevo más, hasta que los que se tienen no se acaben de construir y se pongan a funcionar, para que entonces, una vez puestos en marcha busquemos nuevos horizontes". En ese sentido, aseguró cuando se culminen las Unidades Médicas pendientes, se gestionará lo necesario para la construcción del Centro de Salud de la comunidad. Finalmente, el Secretario adelantó que las pláticas con los pobladores del lugar continuarán a fin de conjuntar el expediente necesario para gestionar ante la federación el recurso correspondiente para la obra. Al evento, asistieron el Subsecretario de Prestación de Servicios, Armando Baños Álvarez, así como la Jefa Jurisdiccional Lucina Peña Huerta y el Director del Primer Nivel de Atención, Antonio Lechuga Traspeña.