Operativo contra unidades piratas en Yahualica

Yahualica, Hgo.- Personal del Sistema de Transporte Convencional llevó a cabo un operativo sorpresa, el pasado jueves por la mañana, cerca de tres personas fueron sancionadas por incurrir en una falta al no contar con los permisos necesarios, así como no respetar la ruta establecida.

Se dio a conocer a través de varios automovilistas, que las acciones dieron inicio cerca de las 8:00 horas en la cabecera municipal, en donde las unidades "pirata" llevan a cabo el servicio de taxi, por lo que les fue retirada la placa de circulación y con ello se harían acreedores a una multa económica por varios salarios mínimos.

Asimismo, fue multado un vecino de la comunidad de Mecatlán, identificado como Victoriano N., quien cuenta con la concesión correspondiente, sin embargo, fue sorprendido llevando empleados de la presidencia a la cabecera municipal, haciendo evidente que se encontraba trabajando fuera de su ruta.

Por otro lado, es necesario recalcar que este tipo de operativo ya había sido solicitado por los dueños de las concesiones, quienes han manifestado su malestar ya que ellos tienen que realizar el pago de varios impuestos y el seguro para los pasajeros, mientras que los "piratas" no.

De manera extraoficial, trascendió que varios dueños de unidades que trabajan de manera ilegal, fueron alertados sobre la presencia del personal de Transportes, por lo que no fueron sancionados.