Tamoyón I, no es un basurero La Presidencia condicionó obras y apoyos para la comunidad a cambio de tirar la basura en la fosa comunal; vecinos se negaron, dicen es obligación de las autoridades llevar beneficios a todas las localidades. HIDALGO | Huautla 0 Comentarios Imágenes de la basura que venía depositando la presidencia municipal. Huautla, Hgo.- Derivado de los problemas que enfrenta la actual administración, ya que no cuenta con un espacio en dónde depositar la basura que se genera en la cabecera municipal, ayer vecinos de la comunidad de Tamoyón Primero, rechazaron que los desechos sean tirados en su fosa comunal, ya que desde hace unos días, personal de Limpias lo venía realizando. En un tono de molestia, la asamblea general de vecinos, negó a la presidenta municipal, Martha Hernández Velasco, tirar la basura que generan habitantes de la cabecera en la fosa comunal de esa localidad. El hecho sucedió la mañana de ayer sábado, cuando la alcaldesa y funcionarios, junto con los regidores originarios de Tamoyón, trataron de convencer a los ejidatarios para que les dieran el permiso de usar su basurero. Así lo informaron a Zunoticia algunos vecinos quienes se identificaron plenamente, pero solicitaron su derecho de guardar sus identidades por temor a represalias; Los quejosos manifestaron que el pasado lunes 3 y martes 4 de julio, las calles de Huautla amanecieron como todo un basurero y al no tener otra opción, las autoridades municipales, optaron por mandar todos los desechos a la fosa de Tamoyón, ya que presuntamente habrían convencido al comisariado ejidal, Diego Flores Hernández de que sólo era de manera temporal, pues el basurero de Xóchitl les fue cerrado al igual que el predio en donde se tiene planeado construir la Unidad Deportiva. Sin embargo, estas acciones molestaron a los vecinos, ya que el representante ejidal no consultó a los ejidatarios ni al delegado municipal. VECINOS NIEGAN EN ASAMBLEA PETICIÓN DE LA ALCALDESA El pasado miércoles 5 de Julio, las autoridades se congregaron en la galera pública de la localidad y cuestionaron al comisariado por haber dado el permiso y ante la presencia del Secretario municipal, Leocadio Mar Salas, inició la negociación, donde prácticamente las autoridades se dividieron ya que unos estaban a favor y otros en contra. En esa reunión, informaron los entrevistados, el Secretario dijo que la presidenta ha apoyado mucho a Tamoyón por lo que ahora pedía de su ayuda y que si le daban el permiso llegarían más obras, más apoyos a la comunidad por lo que un vecino le reviró, que no les estaban haciendo un favor como pueblo y que es su obligación como autoridad municipal llevar obras y servicios sin condicionar nada a cambio, ya que son servidores públicos; al no llegar a un acuerdo decidieron pasar el caso a la asamblea de vecinos para que todos decidieran. Finalmente, en la reunión de ayer, los regidores de Tamoyón se pusieron a favor de la presidenta, decidieron que sólo deberían de estar en esa reunión y decidir los propios ejidatarios, dejando fuera a los avecindados. Con la Presencia de Martha Hernández, los vecinos, funcionarios y regidores entraron en debate, concluyendo que Tamoyón no será basurero de la cabecera municipal, por decisión unánime de los ejidatarios. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA ¡Presuntos ladrones vivían en Huautla! Por psicosis aplican medidas de seguridad en Primaria ¡Privan de la libertad a padres de familia! Juez conciliador se excede en funciones Invitan a actividades deportivas de la fiesta patronal en La Puerta