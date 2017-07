En riesgo de caer viviendas, en el Centro Obra, propiedad de dos ex presidentes, que no ha sido terminada, le habría generado daños importantes a las tres viviendas de los vecinos que las ponen en riesgo incluso de derrumbe. Omite ayuntamiento respuesta oficial, ni sus departamentos de Protección Civil ni la secretaría de Obras Públicas han emitido dictamen. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Pie de foto principal: Gráfica panorámica del predio y las dos paredes de los vecinos afectados, al final en la parte de abajo el domicilio de otro afectado. Huejutla Hgo:- Una obra particular iniciada desde el año 2014, donde supuestamente habrían de construir un centro comercial, misma que fue abandonada, rebanó con maquinaria pesada la pared de sus vecinos, esto sobre la calle a Catedral (Plaza Revolución), que habría generado daños en los inmuebles. Vecinos denuncian fisuras en las paredes, además daños en la cisterna. En su vecino de la parte de atrás hace un año su sobrina recibió un golpe de una roca que cayó y se la llevó privada al hospital, amén de que los escurrimientos de agua cada año que llueve le inunda la casa. A su tercer vecino Said Fayad se comentan daños también en su barda perimetral. Francisco Raúl Jiménez Camargo, de la colonia centro de Huejutla, nos recibe en la puerta de su domicilio, muestra paso a paso las afectaciones que sufre la segunda planta de su casa, nos explica cada cuarteadura nueva que ha aparecido debido a que el corte lateral de sus vecinos dejó en el aire la segunda planta que argumenta sufre movimiento hacia un lado; dice “hay riesgo que nuestro domicilio se vaya abajo”. En entrevista, nos explicó que esta obra inició a principios del año 2014, recuerda que en el año 2016 cuando observó los daños en sus paredes se giraron oficios a Protección Civil Estatal a cargo de Miguel García Conde Álvarez, además a la arquitecta Sofía Núñez Pérez, entonces directora de catastro municipal; a Jesús Salas Salazar entonces director de Protección Civil Municipal, estos de la administración municipal de Alfredo San Román, quienes omitieron emitir un dictamen. “De protección Civil del municipio también hemos tenido nulas las respuestas. Sostuve pláticas con la arquitecto Lucia Núñez de la pasada administración, ella vía telefónica habló con el arquitecto Jaime Hernández Gómez quien diseñó los planos para la obra planeada en este espacio, hoy director de planeación urbana de la Ciudad de México, que dijo habría de venir y nunca lo hizo. El dueño del predio, denuncia, es José Ambrosio López Pelcastre, ex presidente de Zacualtipan en el ejercicio 2003-2006 y Crisóforo Torres Mejía ex presidente del municipio de Meztitlán en el ejercicio 2003-2006, ex diputado local por el distrito IX con cabecera en San Agustín”. Abundó nuestro entrevistado, en su momento estos dijeron “se iban a entrevistar con nosotros para resolver la problemática que tenemos, somos tres vecinos afectados, un servidor, don Bonifacio Reyes Solís y a un costado el licenciado Said Fayad Ruiz”. Sobre las afectaciones en su domicilio dijo “desde que empezaron a trabajar el roto martillo, la vibración hizo que tuviera cuarteaduras en parte de mi casa en su segundo piso, mi cisterna se dañó, tiene fuga. Desde el 2014 que se abandonó la obra las cuarteaduras se han acrecentado y avanzó a los cuartos de la casa. Las grietas son palpable a simple vista”. Dijo, a simple vista se aprecia por la parte de afuera el suelo blando y se aprecia una inclinación hacia el lado derecho “el temor es que se caiga mi construcción, estamos en temporada de lluvias, se está deslavando la tierra, esto se puede caer”. “Las autoridades que han hecho caso omiso es Protección Civil actual, he estado platicando con el licenciado Omar Juárez, jurídico de presidencia municipal, quien me ha dado las facilidades y el seguimiento de orientación jurídica, hoy vamos a las siguiente instancia, los medios de comunicación. Para que la población se entere que Protección Civil no nos ha dado un dictamen, que estamos en riesgo o qué es lo que va a suceder con los dueños que provocaron estos daños, o sobre los riesgos de los vecinos afectados”. De la actual administración municipal de protección civil dijo está en espera de la resolución “pero ya llevamos dos meses de la solicitud y no han entregado ningún dictamen”. Entrega documentos donde expone la notificación a Fernando Castañeda actual titular de Protección Civil el 8 de mayo del presente año, para un dictamen; al no tener respuesta reporta esto la delegada del centro Lucero Adriana Villamil Pellón a la arquitecto Sanjay Martínez García secretario de obras públicas el 13 de mayo del presente año, y con esa misma fecha reitera a Miguel García Conde Álvarez, sub secretario de Protección Civil estatal quienes han omitido responder al derecho de petición ciudadano. ¿Van a demandar legalmente? Sí, estamos en eso, ya lo platicamos con la delegada María Guadalupe Elizondo Arellano de la zona centro, quien nos ha dado todas las facilidades para ir a todas las dependencias correspondientes, sigue ella en espera de la respuesta de Protección Civil Municipal. ¿A quién responsabilizarán en caso de alguna tragedia? La única persona que estuvo a cargo de la obra es el señor Crisóforo Torres Mejía, él nos comentó se Iba a construir un centro comercial y que inmediatamente se iba a hacer la obra. Sin embargo la obra se quedó en eso. Habrá demanda correspondiente para los dueños del predio. Don Bonifacio Reyes Solís, una persona mayor quien tiene su humilde domicilio en la parte de debajo de atrás de este proyecto de obra que no se construyó, y quien nos refiere es una víctima más de los propietarios del inmueble “nosotros sufrimos del escurrimiento de agua que nos afecta a toda la casa y las piedras que están rodando para nuestra casa o que alguien quede aplastado, porque ya han caído piedras”. ¿Qué le ha dicho Protección Civil? Ya fue a verme, pero no me dijo nada, no tengo un dictamen. Yo lo que no quiero es que me siga cayendo agua a la casa, cada que hay temporal se inundan mis cuartos. ¿Qué pasa cuando llueve abundantemente en las tardes? “Pues no duermo, estar al pendiente para sacar a mi familia, somos seis. Yo voy a responsabilizar al dueño de este predio. El año pasado llevé al regional a mi sobrina, le pegó una piedra, llegó privada del golpe, temo que las piedras me partan la loza.” Nos revelan que platicando con el otro vecino, el licenciado Said Fayad, se metieron oficios “tuve la fortuna de pasar a su casa, toda la barda de su domicilio, tiene una separación de tres centímetros a lo largo de su domicilio, el piso lo tiene cuarteado”. Finalmente recibimos legajos de los documentos tramitados, los que especifican sus trámites en la administración estatal y municipal donde Protección Civil Estatal y municipal están debidamente notificados. Desde el 8 de mayo y 28 de junio del presente año, le hicieron del conocimiento al presidente municipal Raúl Badillo Ramírez por medio de la secretaria general municipal. Donde le hacen saber que ya con anterioridad fue notificado protección civil municipal y obras públicas de su administración. En documento entregado por la ex delegada Lucero Adriana Villamil Pellón el 8 de mayo del presente año y la actual delegada de la zona centro María Guadalupe Elizondo Arellano el 28 de junio señalando a sus funcionarios. Pero ahora ni el presidente municipal les ha respondido.