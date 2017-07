PRI promueve candidatos con arraigo social, no judicial: RVR “Abordaremos de forma seria y responsable el tema de las administraciones gubernamentales que no han cumplido con la ciudadanía” “La XXI Asamblea Nacional va a mostrar que el PRI sigue vigente y seguirá estando, como lo ha hecho siempre, a la altura de las transformaciones que México necesita, así lo hizo en el proceso de democratización del país y lo está haciendo con el combate a la corrupción y la impunidad, postulando Candidatos con arraigo social, no con arraigo judicial”, mencionó el Delegado de la CNC, Roberto Vega Rubio. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Tras regresar de la asamblea señaló, “Los Priistas realizaremos un ejercicio político muy amplio e incluyente para que participen todos los ciudadanos simpatizantes y militantes, cuadros y dirigentes del partido en un debate abierto y real de lo que demandan y proponen los priistas a la ciudadanía. Por ello, esta asamblea representa una oportunidad para reconectar al PRI con las causas sociales del Pueblo, nunca olvidaremos que el PRI nació en el campo ante las injusticias que padecían las mujeres y hombres del campo.”, señaló el destacado operador político Priísta. “El 12 de Agosto del 2017 los Priístas debatiremos con sentido autocrítico y constructivo sobre el proyecto de Nación al que aspiramos, analizar lo que va bien y lo que deben mejorar nuestros gobiernos en favor de los ciudadanos, así como revisar el papel que debemos asumir donde la oposición es gobierno. No existe partido político alguno con la fortaleza organizativa, y la capacidad de representación de la pluralidad nacional para emprender un ejercicio así en todo el País, desde el Seccional, el Municipio, el Estado y la consolidación de las ideas en la XXII Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional.” “Abordaremos de forma seria y responsable el tema de las administraciones gubernamentales que no han cumplido con la ciudadanía, de la deuda histórica con el Campo Productivo y continuaremos con una estricta revisión de los perfiles de nuestros candidatos a puestos de elección popular, ése es un compromiso prioritario del Presidente del CEN del PRI Dr. Enrique Ochoa Reza, cuyo liderazgo en estos meses ha sacudido ya las estructuras, las prácticas y el discurso del PRI y Tamazunchale, no puede ni debe quedar excluido del renovado pensar y actuar de un PRI que escucha y siente la voz popular, por ello el PRI construye su futuro con visión y decisión los nuevos retos y compromisos que se avecinan.” ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Antorchistas piden se les libere “Piso firme” para familias de Tamazunchale Tenemos números positivos para el PRI en el 2018 afirma Christian Joaquín Sánchez Piden seguridad por ola de robos en la colonia XEW CDI hizo entrega de apoyos a cafeticultores Felicitan a trabajadoras de Educación Inicial en su día