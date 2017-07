Tenemos números positivos para el PRI en el 2018 afirma Christian Joaquín Sánchez “Vamos a estar trabajando tanto en la función pública como con atención a los temas políticos, nuestro partido se reestructura, está vivo”; afirmó el legislador “A pesar de que falta mucho por hacer” así lo dijo el diputado federal Christian Sánchez, para el 2018, el Partido Revolucionario Institucional está en números positivos, y aseguró que se está trabajando con un gobernador priísta, y además cuentan con un diputado federal fusionado con sus alcaldes, trabajando juntos y en constante comunicación. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Cristian Joaquín Sánchez Sánchez, diputado federal. Cristian Joaquín Sánchez Sánchez, diputado federal argumentó “me enorgullece mucho presentarnos en todo tipo de eventos, el equipo que ven enfrente no solo es el equipo de la ciudadanía de la Huasteca, somos el equipo del Gobernador, por lo tanto somos el equipo de un Gobernador priísta, vamos a estar trabajando tanto en la función pública como con atención a los temas políticos, nuestro partido se reestructura, está vivo, nosotros no estamos esperando re-cazar candidatos como le hacen muchos partidos pequeños que de la noche a la mañana pretenden estructurarse más hacia una votación que hacia una ideología partidista, estamos trabajando en nuestras escuelas de cuatros”. Señaló “hemos visto al Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP) trabajando en la ideología de los priístas, estamos haciendo un trabajo completo de la mano de nuestra dirigencia nacional, de nuestro dirigente estatal Martín Juárez, quien ha visitado muchísimas veces Tamazunchale”. Afirmó “la región la veo con números positivos para nuestro partido, falta mucho por hacer pero lo estamos haciendo, lo que falta lo estamos haciendo, y lo que es más importante tienen a su diputado federal fusionado con sus alcaldes, en lugar de tener un diputado confrontado, hemos estado fusionados, trabajando juntos, eso me permite entrar a diálogos”. Añadió “muy independientemente de los colores partidistas, los pueblos merecen estar bien en la Huasteca y a pesar del fuerte recorte presupuestal que ha habido a nivel nacional nos hemos esmerado por que la Huasteca se sienta un poquito menos y les hayan llegado acciones de su diputado federal”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Antorchistas piden se les libere “Piso firme” para familias de Tamazunchale Piden seguridad por ola de robos en la colonia XEW CDI hizo entrega de apoyos a cafeticultores PRI promueve candidatos con arraigo social, no judicial: RVR Felicitan a trabajadoras de Educación Inicial en su día