10 hectáreas de bosque han sido deforestadas en partes altas de la sierra

No es fácil terminar con al viejas prácticas de tumbar arboles para cultivar maíz y frijol, consideró el funcionario, sin embargo, dijo el departamento a su cargo trabaja a marchas forzadas en la concientización del cuidado del medio ambiente, llevando a la práctica talleres informativos y la plantación de árboles en algunas comunidades, con el apoyo de maestros y alumnos de los planteles educativos. Pese a lo anterior, el funcionario Municipal, reconoció que en Xilitla, si se cuenta con un grave problema y consideró que está afectando todos y aunque se llevan a cabo campañas de concientización, sin embargo es muy difícil porque no toda la población toma conciencia de que se trata de un problema muy serio, indicó. Añadió, que aun cuando se les explica detalladamente la importancia de contar y conservar los bosques es imposible contar con el apoyo de todos en este tipo de actividades. Señaló que desafortunadamente se cuenta con ideas muy tradicionales “piensan en este año siembro aquí y el próximo año deforesto en otro lugar para sembrar cultivos porque aquí ya no me produce” y así de van deforestando cada vez más hectáreas. Consideró que si se llevarán a cabo roles de agricultura sustentable, con lo que esperan evitar la deforestación de los bosques.