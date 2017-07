Escombro de un vecino tapa desagüe de drenaje en la colonia Estrella Desde hace varios años un vecino de nombre Jorge López Flores ha estado arrojando escombro en la ribera del río, sobre el desemboque de su tubería de drenaje, resultando una familia afectada que no puede hacer uso de su sanitario El exceso de escombro tapa el desemboque de un drenaje de un domicilio particular en la colonia Estrella, el cual ha ocasionado que aguas negras regresen por la alcantarillas y sanitarios, sin embargo ante la falta de atención por personal de APAST los afectados realizan trabajos de destape. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Excavación en búsqueda de la línea de desagüe pero aun no la encuentran. En entrevista con María de Lourdes Rubio Trejo, señaló que un vecino de nombre Jorge López Flores, desde varios años atrás ha estado arrojando escombro en la ribera del río, sobre el desemboque de su tubería de drenaje. Aseguró que hace como tres semanas fue cuando comenzaron los problemas, debido que ya no hubo salida de líquidos y mucho menos de desperdicios, el cual desembocaba hacia el río, ocasionando que este regrese por alcantarilla y sanitarios, por lo que este caso lo reportó al departamento de APAST. Refiere que se ven afectados, ya que por el momento no puede hacer uso del servicio de sanitario, debido que las aguas negras regresan al mismo punto, por lo que tiene que tiene que acudir junto con su familia con una de su vecina mientras que repararen su drenaje. Mencionó que ante la falta de respuesta del personal de la APAST tuvieron que tomar la iniciativa de realizar la limpieza y retirar el escombro que se encontraba sobre la ribera del río, el cual ya lleva así una semana y media en dichas labores, y aún no han encontrado la tubería de desagüe. PIE DE FOTO: Servicio de baño de una familia que no puede ser usado porque el agua se regresa al estar tapado por escombro. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Vehículos varados desquiciaron el tráfico sobre la calle Juárez Descarta SSA presencia dengue hemorrágico Vigilados parajes por lluvias, solo disponibles para toma fotográfica Tormenta tropical número 12 provocará fuertes lluvias Importante atender indicaciones contra lluvias: Eliseo M.