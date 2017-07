Menor fue arroyado por trabajador del ayuntamiento Padres del menor interpusieron su respectiva querella, piden justicia. Aquismón, S.L.P.- Aun cuando por fortuna no sufriera daños graves que lamentar, un menor fue arroyado por la motocicleta de un trabajador del ayuntamiento en la cual viajaban él y su hijo, de lo cual no se quiere hacer responsable por lo que ya se interpuso una demanda penal. Aquismón | Aquismón 0 Comentarios Daños el cuerpo del menor tras haberle pasado por encima una motocicleta con otro menor y su padre. Según la parte afectada, en este caso el padre del menor de apenas 2 años 10 meses de edad, José Luis Hernández Ugarte, quien comentó que se encuentra de visita con sus familiares en la cabecera de este municipio, por lo que el pasado jueves 6 del presente mes acudió a la plaza principal a tomar un helado con sus familiares, cuando al ir por la calle su hijo fue arroyado por la motocicleta de Víctor Compeán Palazuelos; unidad que además no era tripulada por él mismo si no por su hijo de 8 años de edad, “por lo que cuando sintió no pudo reaccionar porque su hijo no lo dejaba ver y solo sintió el golpe cuando le pasaron por encima a mi niño”, declaró el afligido padre. Señaló que ante esto el menor fue auxiliado de inmediato por su persona ya que había arrojado sangre por la boca y nariz, además de haber perdido el conocimiento totalmente, “por eso cuando vi que pasaba el tiempo y no reaccionaba que me subo a la moto de Víctor y que le digo que me llevara al hospital y cuando llegamos ahí me dijo que ahí me iba a esperar y como lo conozco pensé que sí, pero nada más vio que entramos al hospital que se va y desde entonces no ha vuelto a darme la cara”, indicó. Comentó que aun cuando en el nosocomio se le realizaron unas radiografías, busca que el causante del percance se haga responsable de los gastos médicos ya que además estará realizando unos estudios más a fondo que gracias a su trabajo como ortopedista podrá conseguir a mitad de precio, pero que certificarán que el menor no tendrá daños posteriores, “y solo estoy pidiendo eso que pague los gastos médicos de mi niño que es lo que me importa, la salud de él y sabemos que esto puede traer alguna secuela”, comentó. Pero además dijo brindó la oportunidad de llegar a un arreglo para el pago de los gastos médicos mediante la Dirección de Seguridad Pública Municipal, hasta donde se comprometió la esposa de Víctor se presentaría, sin embargo al cabo de dos horas de espera esta envió a un sobrino, con el cual no se pudo tomar acuerdo alguno por lo que se interpuso la demanda correspondiente ante la Agencia del Ministerio Público de Tancanhuitz en donde darán seguimiento al caso. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Reportan vandalismo vs comerciantes de “La Mora” Cerrará el periodo para presentar información para el informe el 20 Aquismonense busca trío musical que ponga música a su huapango 400 empleos directos generará la Feria Regional de Aquismón 400 productores del municipio accederán a beneficios de programas estatales y federales