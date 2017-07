Descarta Gobierno de Xilitla casos confirmados de Zika Se ha tenido conocimiento de cinco casos probables, 4 en la cabecera y 1 en San Antonio Xalcuayo 2, es decir la Secretaría de Salud no ha emitido un dictamen oficial Xilitla, S.L.P.- El Departamento de Redes de Salud del Ayuntamiento xilitlense descartó prevalezca una situación de emergencia por casos de Zika en el municipio, sin embargo aclaró que no obstante de este estatus no se ha bajado la guardia en las acciones de prevención tanto en la cabecera municipal y sus alrededores. HUASTECA POTOSINA | Xilitla 0 Comentarios El departamento de Redes de Salud del Ayuntamiento de Xilitla informó que no existen casos confirmados de Zika, y los casos probables han sido atendidos oportunamente. Luego de que presuntamente se ha especulado existen varios casos de ésta enfermedad epidemiológica en la zona urbana de la cabecera de Xilitla, el titular de dicho departamento Ing. Rubén Herverth Hernández declaró que se ha tenido conocimiento de cinco casos probables, 4 en la cabecera y 1 en San Antonio Xalcuayo 2, es decir la Secretaría de Salud no ha emitido un dictamen oficial de las muestras levantadas a los pacientes, aunque ya fueron ubicados y por consiguiente recibieron atención médica oportuna. Ante esta situación, explicó que se han realizado las acciones de patio limpio, descacharrización, abatización y fumigación, ésta última labor ha sido de manera vespertina y nocturna en las manzanas aledañas al domicilio donde se ubican los casos de dicha enfermedad. El funcionario municipal aprovechó exhortar a la población no bajar la guardia a las acciones preventivas como son limpieza de solares enmontados, participar activamente en campañas de descacharrización y eliminar criaderos, sobretodo en esta temporada de lluvias. Los síntomas que presentan esta enfermedad son: fiebre, dolor de huesos, dolor retroocular y exantema (salpullido), mismos que en caso de presentarse acudir de manera inmediata a la unidad de salud más cercana y evitar la automedicación. Para finalizar, Herverth Hernández reiteró que el Presidente Municipal Javier Pacheco Sánchez ha hecho énfasis en intensificar las acciones de prevención para evitar la presencia de esta enfermedad, en particular a las mujeres embarazadas, por lo cual se han unido esfuerzos con la Jurisdicción Sanitaria VI. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Funcionaria municipal construye una vivienda en derecho de vía Acuerdan operativo conjunto de verano Acciones preventivas contra el dengue un exhorto de la Jurisdicción Sanitaria 10 hectáreas de bosque han sido deforestadas en partes altas de la sierra Pasantes del Politécnico no llegaron a Xilitla por recorte presupuestal