Funcionaria municipal construye una vivienda en derecho de vía

Se trata de la titular de Enlace Municipal Prospera de nombre Lilia N, quien presuntamente adquirió una propiedad en el Tercer Sector de la cabecera Municipal y cuenta con las escrituras que la acreditan cono la propietaria, por lo que se procedió a otorgarle el permiso de construcción, informó Sergio Márquez. Lo anterior provocó cuestionamientos por parte de algunos vecinos, quienes criticaron que la funcionaria haya retirado hasta la baranda metálica de la SCT, acción que consideraron como abuso de autoridad. Si bien es cierto, lo anterior no es ninguna novedad en este Municipio, toda vez que esta persona no sería la única que construye en derecho federal, sin embargo lo anterior ha causado la inconformidad de algunas personas de ese sector. Dicho por el residente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Valles, Xilitla cuenta con aproximadamente 20 notificaciones a personas que han construido en derecho Federal, sin embargo aun cuando está tipificado como delito, desalojar implica un largo proceso jurídico y hasta la fecha no han logrado nada. En tanto, Sergio Márquez, director de Obras Públicas en este Municipio, apuntó que no es la única y además cuenta con escrituras.