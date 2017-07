Ex trabajadores hacen plantón frente a Recursos Humanos Acusan a Narcia Pessina de cobrarles una cuota de 30 mil pesos para adherirlos a su gremio. La mañana de este martes, un grupo de ex trabajadores del Municipio realizaron un plantón al exterior de las oficinas de Recursos Humanos exigiendo su reinstalación, pero además acusando que la líder del Sindicato Narcia Pessina Gallegos les cobra una cuota de 30 mil pesos para poder adherirlas al gremio. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios ASÍ LUCIÓ EL PLANTÓN al exterior de las oficinas de Recursos Humanos Pese a la lluvia registrada la mañana de ayer, los manifestantes, entre hombres y mujeres, dirigidas por Ninfa Hernández Aréchiga, de la Unión Sindical de Trabajadores del Municipio, colocaron un toldo sobre la vía pública en la banqueta sentándose en sillas. Una de las asistentes denunció que ingresó a laborar en esta administración a la Estancia Infantil “Padre Xavier” sin embargo fue dada de baja presuntamente porque es una de las que pidió su adhesión al Sindicato y se unió a Ninfa Hernández, por lo cual pide se le reinstale en su puesto anterior. Cabe recordar que un grupo de trabajadores desde hace meses, han pedido se les sindicalice pero que Pessina Gallegos se los ha negado, por ello, crearon la Unión Sindical. Ninfa Hernández afirmó que varios trabajadores han denunciado que Narcia Pessina cobra hasta 30 mil pesos por sindicalizarlos, uno de ellos que labora en el área de limpieza asignado a CODESOL. Los manifestantes fueron atendidos por la Oficial Mayor Elia Rodríguez Lucero quien aceptó que en el anterior trienio, hubo empleados que tenían poco tiempo de laborar en el Municipio y fueron sindicalizados. Les pidió que exijan mesas de diálogo con el Sindicato del Municipio para solucionar las quejas que tienen, entreguen las solicitudes de adhesión al gremio por escrito, que se ganen su entrada. Entrevistado en ese tema, el alcalde Jorge Terán dijo ser respetuoso de las inquietudes de los ex trabajadores y señaló que su gobierno ha tenido que tomar decisiones de despedir personal para ajustarse al presupuesto. Indicó por último que si quienes protestan se sienten dañados, acudan a las instancias correspondientes para que atiendan su queja y se comprometió a atender a los manifestantes. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA El próximo 21 de julio será develado en la alcaldía el mural “Alegoría de Santorum” Nuevo titular de la Unidad de Atención de PROSPERA Sin daños estructurales Centro de Salud: Jurisdicción V Cerrados la mayor parte de los parajes de la región: PC Estatal Inaugura Director del IMSS instalaciones en Valles