Nuevo titular de la Unidad de Atención de PROSPERA Hubo cambios en la titularidad de la Unidad de Atención Regional del programa PROSPERA que atiende a siete municipios de la Huasteca Norte ya que, a partir del 1º de julio pasado, funge como nuevo responsable José Ramón Loyola Gallegos en sustitución de José Luis Calva. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios José Ramón Loyola Gallegos nuevo responsable de la Unidad de Atención Regional de PROSPERA. En entrevista, el nuevo titular de la Unidad informó que cuenta con dos años de experiencia dentro de PROSPERA y anteriormente fungía como Enlace de Fortalecimiento Comunitario del programa en la zona Centro del Estado pero por instrucciones del delegado Hiram Ventura, asume esa nueva encomienda. Las instrucciones del delegado, informó, es prestar atención a la recertificación que el personal en la Huasteca Norte llevando a cabo ya que en toda la región 11 mil beneficiarios de PROSPERA cumplieron 8 años en el programa y están siendo revalorados para analizar si continúan o no con el apoyo. En la Huasteca Norte dijo, en los siete municipios de su competencia, le corresponden 2 mil 800 beneficiarios a evaluar de los cuales hasta el momento el personal operativo a su cargo, ha visitado y aplicado encuestas a poco más de mil 500 y se tiene un plazo para culminar que es a finales del mes de agosto. Loyola Gallegos aprovechó el espacio para invitar a la población que desea adherirse al programa, a acudir a la Unidad de Atención Regional ubicada en la calle Hidalgo frente a la Plaza Principal a hacer la solicitud llevando solamente su acta de nacimiento y copia de la credencial del INE. Y es que, señaló que seguramente de las 2 mil 500 personas que han tenido el programa por 8 años y están siendo evaluados, varios de ellos serán dados de baja y por ello, habrá vacantes para dar de alta a nuevos beneficiarios. Dijo que se cuenta con una base de datos de quienes en años o meses anteriores han pedido se les dé el apoyo pero también pueden acudir quienes aún no lo han pedido. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA El próximo 21 de julio será develado en la alcaldía el mural “Alegoría de Santorum” Sin daños estructurales Centro de Salud: Jurisdicción V Ex trabajadores hacen plantón frente a Recursos Humanos Cerrados la mayor parte de los parajes de la región: PC Estatal Inaugura Director del IMSS instalaciones en Valles