El próximo 21 de julio será develado en la alcaldía el mural "Alegoría de Santorum" La obra será donada por la artista Pilar Vidales como un legado cultural para la huasteca En el marco de las actividades por el 484 aniversario de la fundación de Ciudad Valles, el viernes 21 de julio, será develado en la Presidencia Municipal el mural "Alegoría de Santorom" de la artista plástica Pilar Vidales, obra que será donada por su autora, como un legado cultural para toda la región Huasteca. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Durante la rueda de prensa, la artista plástica Pilar Vidales, presentó la semilla de su mural una obra denominada "Fantasía de Xantolo", de la cual extrajo las ideas para pintar el mural. Durante una rueda de prensa, en la que estuvo presente el alcalde Jorge Terán Juárez así como la Directora de Relaciones Públicas, Georgina Martínez López, la artista Pilar Vidales, explicó que el mural que elabora es bajo técnicas acrílicas, y esta obra dijo reflejará la identidad de la población de la zona Huasteca, sus tradiciones y costumbres, además de que el manejo de colores y símbolos que incluye, transmitirá a su vez un cúmulo de emociones. Mencionó que el mural de 23 metros cuadrados lo trabaja en una superficie de 7.50 x 2.70 metros, y en éste se podrán observar diferentes símbolos alusivos al Día de Muertos, como máscaras, instrumentos de música, el arco del altar, la palmilla, el camino de cempaxúchitl, el vaso con agua, la muerte, así como otros elementos de esta tradición muy propia de los huastecos y que transmitirá dijo, "lo que somos". Agradeció el apoyo que ha recibido desde el inicio del alcalde Jorge Terán Juárez para hacer realidad esta obra, así como del Gobernador Juan Manuel Carreras López y el Secretario de Cultura, Armando Herrera Silva, y dijo que aunque el mural proyectó realizarlo en corto tiempo, la verdad es que la obra fue cobrando más vida, y decidió no ponerse plazos y plasmar sin prisas todo lo que ella fue considerando, no solo en elementos sino en emociones y sentimientos. Por ello consideré hacer del mural una obra personal, y en ese sentido fue que decidí donarlo, para que sea una obra que quede como un obsequio y legado no sólo para Ciudad Valles sino para la Huasteca y el Estado Potosino. Dijo, que la obra, está a punto de ser concluida, y reconoció que en ella ha invertido mucho tiempo de su vida, ya que trabaja hasta 15 horas por día, pero que lo ha hecho con mucho gusto y emoción, con empeño y cariño, con pasión y entrega, y en ese mural, expresó, estará reflejada ella misma. Por su parte, el alcalde Jorge Terán Juárez, reconoció el esfuerzo de la artista Pilar Vidales, que dejará un legado importante para todos, una obra que dijo, resultado de una labor de muchos meses, y que finalmente será develada el próximo viernes 21 de Julio a las 19:30 horas durante los festejos del 484 aniversario de la fundación de nuestro municipio. Dijo que el tema central de este mural, es una alegoría dirigida al Día de Muertos, que será un significado especial para los huastecos, y un legado para todo nuestro estado de San Luis Potosí, sobre nuestras raíces, cultura y tradiciones y resaltó que esta obra será sin duda un orgullo de todos.