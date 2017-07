Sabiendo que pocas esperanzas tenían, pero con el ánimo de buscar una solución a sus problemas, autoridades de la localidad de Tepozoapatz en el municipio de Coxcatlán, acudieron el día de ayer a las instalaciones de la coordinación de desarrollo indígena en la región en donde se encontrarían presentes el delegado federal de la CDI en el estado Raúl Olivares Morales y el director de la INDEPI Raul de Jesús González Vega, Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios para dialogar con ambos y buscar una solución a un problema como es la falta de energía eléctrica para poner a funcionar el sistema de agua que fuera presuntamente “concluido” en el 2014, y que hasta el momento no se ha podido poner a trabajar ante la falta de luz porque la paraestatal requiere de los documentos oficiales que acreditan que la obra se encuentra concluida al cien por ciento y no tener responsabilidades en el caso de alguna falla a la hora del suministro o del encendido del sistema. Lo peor del caso es que los montos de casi 7 millones de pesos, no coinciden con lo realizado, ya que el sistema de almacenamiento de agua ya se encontraba construido y solamente fue habilitado para el uso adecuado de la red de distribución y se encuentra siendo reportado dentro del mismo expediente, expediente que por cierto no existe, ya que tanto el gobierno municipal actual y anterior, así como el estado mediante la CDI, se echan la pelotita y se culpan mutuamente de no tenerlo a la mano para resolver la situación, y mientras tanto las familias siguen careciendo del vital líquido en los hogares lo que los obliga a tener que caminar durante un kilómetro con cubetas en mano y en el caso de las mujeres, con menores y cubetas cargadas, para poder contar con este vital servicio que para colmo, en temporada de calor se escasea. Pero además, la duda en la inversión es porque solamente se realizó un pozo profundo que será de donde se estarán abasteciendo los cientos de personas que habitan en Tepozoapatz y que esperan que durante la temporada de sequía, no sufran los estragos ya que el agua no será suficiente para abastecer cada domicilio. En Huehuetlán, un problema se ha vuelto el estar reparando de manera constante el camión recolector de basura para que brinde su servicio a la delegación de Huichihuayán, cuando este cuenta con muchos años de servicio y los fierros ya son obsoletos, por lo que es necesaria la compra de otro vehiculo apto para este servicio aunque para ello se amerite de un recurso con el que no se cuenta en el municipio y que ante ello resulte difícil resolver para la administración municipal. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones