Apreciaciones Nuevamente la creciente del arroyo de Chapulhuacanito generó la alerta en la población debido a lo ocurrido en años anteriores cuando el monstruo durmiente ha despertado súbitamente arrasando con todo a su paso, y el recuerdo de hace dos años mantiene el terror en los habitantes quienes desde ayer en la tarde se mantenían apostados en el barandal del puente de la carretera federal observando atentamente el nivel. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Aunque el último reporte señalaba que la corriente estaba bajando, la lluvia no dejaba de caer por lo que existía el riesgo de que durante la noche o madrugada de hoy el nivel volviera a subir, y es que la última ocasión fue en plena noche cuando una bajada de agua proveniente del estado de Hidalgo causó que el arroyo desbordara y afectara incluso al municipio de San Martín Chalchicuautla. Sin embargo en esta ocasión al menos se observa que existe una mayor preparación de parte de los cuerpos de rescate que permanecieron atentos al comportamiento del caudaloso afluente, algunas personas ante lo que consideraban señales claras de desastre decidieron mover sus pertenencias hacia otras viviendas en zonas más seguras, así mismo optaron por no dormir en sus casas para no ser tomados por sorpresa, algunos otros permanecieron vigilando sus casas. Para el día de hoy se espera que las precipitaciones continúen en la región y las afectaciones se seguirán presentando seguramente sobre todo en las zonas donde existen ríos y arroyos, así como las laderas de los cerros ya que la tierra se desprende fácilmente por el agua que escurre cubriendo carreteras por lo que los accidentes también son una consecuencia de este problema. Y cambiando drásticamente de tema, una muestra de que las cosas en el PRI no se mantienen tan tranquilas como parecen, es que parte de quienes integran el comité directivo han externado que no están de acuerdo con las decisiones que se han tomado al interior, ya que se percibe un favoritismo hacia grupos externos que han ido posicionándose dentro con la venia de algunos liderazgos dejando de lado a los demás que no están de acuerdo. Así mismo se da prácticamente por hecho que la figura que se habrá de impulsar por una candidatura es una mujer, ya sea la diputada local Guillermina Morquecho quien ha ido buscando el respaldo de algunas organizaciones y liderazgos internos del partido o bien la Secretaria de Salud en el estado Mónica Liliana quien cuenta con el respaldo del diputado federal Christian Joaquín Sánchez y cuenta con una estructura capaz de operar políticamente en todo el municipio y la región. Pero quien también tiene sus aspiraciones y lo ha externado siempre es la propia dirigente del comité municipal Guadalupe Zavala, e incluso mantiene el contacto directo con los liderazgos a nivel estado buscando evidentemente el espaldarazo llegado el momento, aunque seguramente enfrentará resistencias y no falta quien le recuerde que fue candidata de partidos de izquierda en el pasado. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones