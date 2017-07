Apreciaciones El director general del IMSS Mikel Arriola visitó este martes el estado potosino comenzando en la capital, después Tanquián y por último ciudad Valles quien acompañado del gobernador del estado Juan Manuel Carreras López, anunció la aplicación de 170 millones de pesos en mejoras a las Unidades de Medicina Familias Número 1 y 2 en la zona metropolitana. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Cabe recordar que a finales de mayo, el delegado estatal del IMSS José Sigona había adelantado la visita de dicho funcionario para el 14 de junio pasado y que Valles sería la sede para la culminación de una serie de charlas de prevención a jóvenes en diversos temas donde participaría Yordi Rosado. Sin embargo el evento se canceló de último momento y para ayer martes, aún se tenía la esperanza de que se realizara en la localidad pero tampoco se pudo quedando diversos jóvenes e instituciones como el COBACH 24 y 06, esperándolo. En Valles, Mikel Arriola reinauguró las oficinas de la Subdelegación del IMSS y cortó el listón a la Unidad de Quimioterapia del Hospital de Zona 06 que se puso en operaciones desde enero de este año para pacientes con cáncer. La coordinadora regional de Protección Adriana Ortiz Yáñez expresó que hasta el momento, la situación en la huasteca no es de riesgo ante las lluvias registradas en los últimos días sino que, han sido benéficas y que han permitido que los cuerpos de agua se recuperen en sus niveles. Algunos parajes en los municipios eso sí, y por medidas de seguridad y de prevención, fueron prohibidas las actividades acuáticas lo cual no es nada bueno para los prestadores de servicios del sector turístico pero, deberán de acatar esas disposiciones para evitar accidentes. Continúan las acusaciones contra Narcia Pessina Gallegos a quien señalan de cobrar 30 mil pesos para dar de alta a los trabajadores del Municipio en el Sindicato de que dirige, a lo que, la lideresa ha dicho en anteriores ocasiones, que ya no contestara a través de los medios sino ante las instancias legales. Ayer por la mañana, personas que fueron dadas de baja del Municipio, realizaron un plantón, dirigidas por Ninfa Hernández misma que aun labora en el Ayuntamiento en el área de Ecología y que tiene la intención de conformar otro sindicato. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones