Con el apoyo del IMSS SLP registró ahorro del 50% en compra de insumos para hospitales: Carreras  

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario potosino destacó que este sistema de compras representa una ayuda importante para el sector salud, pues ello permitirá revertir el déficit financiero creciente que registraba, para dejarlo en equilibrio y tenga un mejor funcionamiento, pues sin salud financiera difícilmente prestarán un buen servicio a la sociedad. En otro orden de ideas, aseveró que la Secretaría de Salud deberá aclarar todas las observaciones que haya hecho la Auditoría Superior de la Federación, pues es obligación de las dependencias y de todos los funcionarios públicos hacer las aclaraciones correspondientes En lo que se refiere a los recursos que los diputados locales solicitaron para la ejecución de obra pública, el titular del Ejecutivo estatal manifestó que fue un tema que establecieron los propios legisladores como una manera de apoyar sus labores de gestión, sin embargo, -dijo- que la aplicación de estos recursos conlleva un complemento normativo, “ya que no hay recurso público que no pueda ser ejercido sin ninguna normatividad y sin un destino claro”. Por otra parte, el Gobernador del Estado dijo que el convenio que se estableció con Ford para la indemnización a nuestra entidad será público, proceso que realiza la Secretaría de Desarrollo Económico con las características propias de la ley. En otro tema, externó que está en curso la investigación relacionada con elementos de la Policía Ministerial por la muerte de un joven en días pasados, por lo que espera que en fechas próximas el resultado lo presente la Procuraduría General de Justicia. Manifestó que el interés de nuestras fuerzas policiacas siempre será la persecución de los delincuentes, pero “también debemos de tener claro que esa responsabilidad tiene un límite, que es no lastimar los intereses de la sociedad civil, de las personas, y cuando eso se presente, siempre tendremos la entereza de reconocerlo y de tomar medidas que reparen el daño, porque es algo que no se puede justificar” puntualizó.