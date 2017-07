Banquetas no sirven al discapacitado: Roberto Pide si es posible un apoyo de una silla de ruedas nueva, porque la que tiene es prestada con la que al menos dice ya no se enloda. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Este es un ejemplo de las banquetas. Huejutla, Hgo.- Roberto Hernández Pérez es discapacitado por un problema congénito, originario de Tantoyuca, Veracruz, pero radicado aquí desde hace algunos años. Dice es discapacitado de nacimiento, sus pies y manos sufrieron un problema, no se desarrollaron de manera normal. Él establece en su humilde opinión la falta de un programa que permita a las personas como él recorrer las banquetas de Huejutla, acepta no hay estética y camina por el arroyo vehicular ante el riesgo. En este tema dice a Zunoticia, que él siempre ha buscado salir adelante, ya que no depende de nadie a sus 29 años. Asegura tiene su familia, sus papás, sus hermanos, que viven en Tantoyuca Veracruz, pero él ahora es independiente. Recuerda que cuando era chico sólo estaba dentro de la casa, no le gustaba salir y su condición precaria y la por la poca cultura no fue a la escuela, por lo que se le dificulta leer y escribir o hacer cuentas. Asimismo, Roberto nos informó que es apegado a Dios, quien asegura lo hizo salir de su soledad en casa, le hizo cambiar de mentalidad y seguir a personas de buen corazón, ya que gracias a su bondad y amor él sigue entre los vivos, “porque luego no hay amigos, no hay amistad, muchos no valoran al ser humano por ser, sino por su condición de vida”. Hernández Pérez dijo que gracias a Dios tiene muchas amistades, para llegar al lugar donde actualmente pide una moneda dice “Yo de mi cuarto salgo en mi silla de ruedas, por todas las calles, gracias a Dios la gente que va conduciendo me respeta, cuando voy a pasar hace alto o hay gente que se acomide a parar el tráfico para que pase”. Dice llega hasta el mercado y de ahí hasta el centro él solo, el problema son las subidas, porque tiene que hacer un gran esfuerzo. Reconoce que por las banquetas de la ciudad nadie en estas condiciones puede circular, porque no cuentan con una estética o un servicio de rampas “ahí batallo mucho, no hay rampas coordinadas, tengo que hacerlo por la calle, hay riesgos, donde ando es un riesgo, donde me instalo es riesgo por mi condición, yo salgo para buscarle para comer”. Estima que las banquetas debieran estar de manera impecable para la libre circulación de la gente “no solo la que camina bien, sino todos los que tenemos esta condición especial. Hay más gente como yo, no soy el único, no es que yo pida para mí, hay varios algunos sin pierna, otros con piernas, pero no pueden caminar”. ¿Algo que quiera decirles a las autoridades? “Pues pedirles que apoyen al discapacitado con lo que puedan, también quiero pedir un apoyo una silla de ruedas nueva, esta me la prestaron, me hace falta, la que traigo es usada, de momento me sirve, pero luego tendré que dejarla. Gracias a esta silla ya no me enlodo cuando me traslado, antes lo hacía en el suelo. Quiero que me den una silla, no sé si me pueden ayudar”. Finalizó diciendo que a la plaza principal si hay espacios para discapacitados, pero sus rampas están de un sólo lado y consideró que deben estar sin obstáculos, porque luego hay gente que se sienta ahí y están obstaculizando los accesos, en otros accesos sólo se tiene para las personas normales, no para los discapacitados, dijo lo anterior era con el afán de que se valore todo y se pueda ir construyendo una nueva cultura en favor de todos respetando los espacios especiales. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Con obra de Ildefonso Maya iniciará proyecto “de mi tierra y de mi gente” Añoranzas de don Filomento por los ríos de Huejutla “Nadie por encima de la ley”: Secretario de Seguridad local Más de cinco millones de inversión para la modernización en primaria Benito Juárez Jueves graduación en la escuela Benito Juárez