Espejeando. El agua aunque significa vida, los extremos siempre son un problema, ya sea el exceso o la escasez, prueba de ello es que hace unas semanas nuestras páginas se pintaban con alarmantes notas que denotaban estragos inminentes de una sequía que se acentuaba. Productores de maíz que perdieron sus cosechas, incendios ocasionados por la quema de basura, que, aunado a las altas temperaturas, éstos terminaban por propagarse rápidamente cobrando víctimas, entre ellas, los mismos propietarios de las parcelas. Se hablaba de que tenía mucho tiempo sin llover pero como bien dicen, ten cuidado con lo que deseas, porque se puede volver realidad, se cumplió el deseo de muchos y las lluvias se hicieron presentes en el estado, porque ya no sólo estamos hablando de la región; parte de los estragos, que digamos son mínimos, son las cancelaciones de eventos, como en el caso de la conferencia Magistral que se tenía prevista por parte de la Asociación de Abogados de la Huasteca Hidalguense, aunque en este caso en particular se suman problemas de logística, pero ese es otro tema. En San Felipe el problema en sin duda mayor, ayer por la tarday protección civil (PC) comenzó a movilizarse, ya que debido a que no habría dejado de llover en todo el día, los niveles de los ríos aumentaron rápida y considerablemente y esto hizo que las corporaciones tomaran cartas en el asunto, sin duda esto es algo muy importante, la prevención, porque habidos de experiencia previa, recordemos el 2015, los pobladores toman muy en cuenta estas recomendaciones que posteriormente se les habrá de dar, aunque para tranquilidad de muchos, el gobierno municipal previamente anunció la cantidad de albergues y la locación de éstos, en caso de presentarse alguna contingencia. Ayer a las cuatro de la tarde que se vino el agua en San Felipe la alerta creció, pues eran ochenta milímetros de agua lo que en breve tiempo hizo crecer río y arroyo, de inmediato el alcalde Raúl Valdivia hizo un llamado de sesión de emergencia, se monitorearon lo ríos, se implementó un trabajo de acciones y seguimiento, instalando un albergue temporal de los varios ya anunciados para este municipio. En el libramiento Cuauhtémoc se vieron en la necesidad de cortar la circulación ante el exceso de agua en la rúa, que con el paso de vehículos pesados el agua impactaba tres domicilios que estaban destinadas a evacuar, sin embargo empezó a tranquilzarse la situación al amainar un poco la lluvia y descender los niveles. Sin embargo la lluvia en menor escala, pero se mantuvo permanente, por lo que la sesión de emergencia permanecería de ser necesario toda la noche, encabezada por el alcalde, que estaba al pendiente al igual que los titulares de cada departamento por si se necesitaba cualquier trámite de auxilio de estas áreas. En Atlapexco, sin embargo, el problema se ve reflejado en una de sus principales vialidades, en donde se formó un socavón de más de tres metros de profundidad y aunque eso es algo que se veía venir, no se le había tomado quizá la importancia que merecía, por lo que hasta ayer, las corporaciones competentes estaban tomando cartas en el asunto, para prevenir a los automovilistas que transitan por el lugar. En Huejutla, el sentir de un sector de la población, hablamos de un sector marginado y de una minoría, como son los discapacitados, es que las banquetas y calles no cuentan con la infraestructura para que una persona con capacidad diferente camine sin problemas por éstas; y es que no es sólo un problema que le compete a las autoridades municipales, sino también a las personas que hacen las rampas para las entradas de sus casas, o quienes colocan sus negocios afuera de sus casas y tapan las banquetas, o bien, aquellas que dejan sus portones abiertos obstruyendo el libre tránsito, y para muestra basta un botón, en menos de una semana, el lente de Zunoticia ha capados dos casos en los cuales personas que utilizan sillas de ruedas expresan sus dificultades para utilizar las banquetas, al grado que, arriesgando su integridad física, prefieren transitar por las calles. Y hablando de calles, el gobierno municipal de Huejutla ha emprendido una larga y hasta cierto punto buena, campaña de reencarpetamiento de las vías de esta ciudad, pero sin considerar que lo hace a horas pico, cerrando calles importantes, generando un grandísimo caos vial; olvidando que no avisa a los vecinos, simplemente que llegan en la mañana corporaciones pertinentes a mover los vehículos que están estacionados sobre la misma (pobre del que no esté para moverlo), no obstante lo anterior, es una buena acción que sin duda le dará otra cara al municipio. Y bueno, en donde no para de llover… o más bien le llueve sobre mojado, es en Huautla, donde la presidente municipal ya decidió convocar al de arriba para pedirle que a todo aquel que goza haciendo daño a los demás, le pueda dar paz a sus corazones para que no sigan haciendo daño ni a ellos ni a los demás, ni difamen a todo un pueblo, entre otras cosas que reza en las redes sociales. Si bien es cierto, el mismo pueblo es quien ha hablado y dado su punto de vista acerca del desempeño que ha tenido esta nueva administración, asimismo, ha externado su sentir acerca de la ola de robos e inseguridad que viven actualmente, han hablado tan alto, que ya es un tema a nivel estatal, así que los deseos de bendiciones que externa en público en redes sociales, que mas bien parecieran gritos desesperados por justificar a su gobierno y/o victimizarse, esas bendiciones son para todo su pueblo en todo caso, que de múltiples formas ha externado su temor por la forma en como están siendo gobernados, así que se pudiera apreciar como algo blasfemo el utilizar la fe religiosa buscando una fortaleza política ante la falta de visión para gobernar, en fin.