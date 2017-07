Operativos federales protegen a las grandes empresas: MHA El representante de la coalición de transportistas considera que es ilógico que quienes cumplen con todos los requerimientos son los más afectados Tras la plática que sostuvieron los dirigentes de la Coalición de Transportistas de la Huasteca con el secretario de Comunicaciones y Transportes en días pasados en este municipio se dio a conocer que se habrá de solicitar una nueva reunión con las autoridades federales sobre el problema que enfrentan para transitar sobre carreteras de su jurisdicción a fin de adquirir los permisos complementarios. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Moisés Hernández Antonio, representante de la coalición de transportistas de la huasteca. Al respecto Moisés Hernández Antonio, representante de la coalición señaló que la reunión que sostuvieron en días pasados en un restaurant del municipio con el titular de la SCT en el estado Ramiro Robledo, fue más que nada un encuentro amistoso con el funcionario para presentarse y sostener un acercamiento. Sin embargo, refiere que se planteó lo referente a la problemática que enfrentan actualmente los transportistas con la policía federal por los permisos que se requiere para poder circular por las carreteras federales se habrá de trabajar de manera conjunta con ambas dependencias para poder solventar los permisos complementarios. Y es que señaló, las unidades que actualmente están dado servicio de transporte en la región cuentan en su gran mayoría con todos los requisitos que marca la ley de transporte del estado, por lo que no consideran justo que los estén deteniendo por tener que circular tramos cortos de carretera federal cuando no hay otra vía de acceso. Externó que nunca antes habían tenido este problema y que habían podido trabajar de manera normal, sobre todo porque observan que no se está aplicando esta normativa a todos, ya que solo están afectando a pequeñas agrupaciones de servicio mixto y rural, así como urbano mientras que las empresas operan sin problema. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Regresa el terror a las familias de Chapulhuacanito Lanzan alerta para evitar pesca en río Moctezuma Familiares de indigente se niegan hacerse cargo Colapsa drenaje de Ixtlapalaco Corriente desprende un pedazo del vado de San José