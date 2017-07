Apreciaciones La reunión de presentación del nuevo delegado de la secretaría de comunicaciones y transportes Jorge Medina García, a los transportistas de Coxcatlán, se volvió una reunión de peticiones ya que los transportistas al ver que la secretaría sigue siendo estricta en la ley, sobre todo pide cada vez más requisitos, cuando solicita que se debe de contar con aire acondicionado en todas las unidades de transporte, Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios por lo que se da un plazo aproximado de dos a tres meses para que inicien con las instalaciones correspondientes, y lo cual para muchos será favorable ya que de esta forma durante la temporada de calor y ante el acumulamiento de pasajeros que normalmente lleva cada unidad, es necesario dicho clima, sin embargo esto también originará que los prestadores del servicio soliciten un nuevo incremento a las tarifas de transporte a no tan largo plazo, pero además de manera inmediata, los conductores de transporte solicitaron que se reparen las carreteras principales como son las de Axtla, Coxcatlán y Coxcatlán hacia Calmecayo, y otras comunidades ya que el mal estado ha generado que se invierta más en gastos mecánicos de reparación que en utilidades para las familias que tiene que alimentar los trabajadores. Demostrando que lo que busca es trabajar por la gente que realmente lo necesita, la presidenta Carolina Ramírez Villegas hizo entrega de recursos económicos a cada uno de los 57 estudiantes que durante el presente ciclo escolar estuvieron tomando algún curso de los que ofrece la brigada de desarrollo indígena número cinco, esto con el fin de que los estudiantes apliquen dicho recurso en la compra de materiales para seguir trabajando lo aprendido, pero además en espera de que el dinero no sea tomado para comprar alimentos para la familia, hizo entrega a los mismos de una despensa a cada uno, lo cual fue bien visto ya que en ningún otro municipio se tuvo dicha iniciativa hasta el momento. Aun cuando muchos de los padrinos de generación en las instituciones educativas de los diferentes municipios, han sido solo por figurar, este miércoles en la escuela primaria Javier Lozada Portilla sin embargo se dio a conocer que el padrino de generación de los 34 estudiantes, se comprometió a llevar a cabo las adecuaciones pertinentes a la aula de medios para que esta pueda ser utilizada. Y es que José Guadalupe Aguilar Acuña, ex presidente municipal de Tancanhuitz, a pesar de que no cuenta con un cargo pero si con aspiraciones a seguir figurando políticamente, realizará lo que es la donación de un minisplit para dicha aula, así como otras adecuaciones para que las computadoras no sufran daños, pero sobre todo se encuentren seguras en dicho lugar y esto será durante las próximas fechas en que se realice para que el próximo ciclo escolar los estudiantes tengan ya el acceso a las mismas y avanzar en los aprendizajes que puedan brindar los docentes en cuanto a computación se refiere. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones