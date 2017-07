Apreciaciones Tres estudiantes del Tecnólogico de Tamazunchale, a través de las redes sociales iniciaron la solicitud de apoyo de parte de la población en general, luego de que presuntamente irían a participar a Brasil en un concurso de ciencia y tecnológia pero por falta de apoyo de la dirección del plantel, no podran hacerlo. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Los estudiantes se identifican como equipo Disav, y exponen desarrollaron un concepto de un casco para conductores de motocicletas donde la unidad no enciende si el condutor no porta el casco en la cabeza, de igual forma si ha consumido bebidas embriagantes. El concepto que parece innovador sería expuesto en el concurso internacional para el cual aseguran desde el año pasado habían solicitado el apoyo de la dirección del Tecnológico que les aseguraba contarían con la ayuda, sin embargo y a pesar de que en diciembre se les reitero el compromiso, de última hora en el mes de junio se les está avisando que por falta de presupuesto de parte de la Secretaria de Educación, no se contempló el recurso para el viaje, por lo que quedarán fuera de la participación sino reunen cerca de 78 mil pesos que necesitan para cubrir los gastos. Dentro de los avances que existen por cierto en el municipio para el desarrollo no solo se cuenta con la capacidad inventiva de los estudiantes, sino también el esfuerzo que desde hace gobiernos atrás se ha querido concretar y no se había podido como es la oficialización de un plan de desarrollo urbano para el municipio. Se recordará que en el pasado, durante la administración del ex alcalde Germán Martínez, incluso se aseguró que ya se había elaborado, pero no quedo registrado oficialmente y por tanto no se implementó, posteriormente en la pasada administración de Octavio Rivera, también se dijo se pretendía consolidar, pero también quedó en proceso, es finalmente hasta este segundo año de Baldemar Orta, cuando al parecer ya quedó oficializado y publicado en el diario oficial del estado, por lo que con ello se contempla la proyección futura que el crecimiento del municipio deberá tener, pues en caso de no cumplirse también se establecen sanciones por no apegarse a los lineamientos. Los beneficios que debe de impulsar este plan entre otros son: prever los requerimientos y normativas urbanas, definir prioridades de uso de suelo según las necesidades y su clasificación, proponer una estrategia de crecimiento para la zona urbana con orden y sustentabilidad mediante una planeación estratégica. Y es que la expansión de la zona urbana sigue dándose a pasos agigantados, la venta de lotes se ha extendido principalmente hacia la zona de Zacatipán en donde algunos particulares han iniciado ya los procesos de trazado de las calles, al igual que en otras zonas más rústicas en donde existe una completa desorganización. En la delegación de Chapulhucanito las crecientes del arroyo vienen a revivir los viejos conflictos por el reclamo de apoyos a los damnificados de hace dos años que nunca llegaron y que generó la inconformidad de las familias que temen en caso de que se vuelva a presentar una situación similar nuevamente queden desamparados. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones