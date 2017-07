Apreciaciones Veremos si para este día, los trabajadores y ex trabajadores del Municipio que integran la Unión Sindical, que comenzaron un plantón al exterior de Recursos Humanos, continúan o no con esa estrategia luego de que fueran demandados penalmente ante la Subprocuraduría de Justicia por obstruir una oficina pública. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios La mayoría de los manifestantes, son ex trabajadores eventuales a quienes se les venció su contrato y otros más ni siquiera han formado parte del Municipio. Ayer mismo llamó la atención que José Matilde Hernández Méndez declaró a los medios de comunicación que dejó de ser el representante legal de dicha Unión Sindical para no generar un daño a la imagen del PRI ya que también es secretario general del Comité Directivo Municipal. Quienes el día de hoy continúen con dicha manifestación y sean trabajadores activos en el Ayuntamiento, el Municipio ya alertó que en caso de que no se presenten a laborar, serán dados de baja por ausentismo así que veremos si prosiguen. Aunque oficialmente, el ciclo escolar 2016-2017 aun no culmina sino hasta inicios de la próxima semana, lo cierto es que desde hace días, los alumnos que acuden a las instituciones educativas prácticamente ya no realizan ninguna actividad académica. Y es que desde hace unos días, desde que se aplicó el último examen del bimestre y entregaron las calificaciones, algunos padres de familia dejaron de enviar a sus hijos a la escuela porque de plano no hacen nada. De aquí en adelante, una de las quejas constantes de parte de los comités de colonias de la localidad ante el Municipio, será el mal estado de las calles y la petición será la rehabilitación de las mismas. Y es que, la caída de precipitaciones en días pasados, vino a empeorar el estado de las arterias en las colonias populares y avenidas principales de la ciudad así que, difícil tarea le tocará al área de Obras Públicas responder a las exigencias de la ciudadanía. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones