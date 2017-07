Demandó el Ayuntamiento penalmente a manifestantes Aquellos que falten tres días a sus labores serán dados de baja advierte Oficial Mayor El Ayuntamiento de Valles a través de la sindicatura y el área jurídica, interpusieron ante la Subprocuraduría de Justicia Huasteca Norte desde el pasado martes, una denuncia penal en contra del grupo de personas que mantienen una protesta al exterior de las oficinas de Recursos Humanos. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios EXHORTA EL MUNICIPIO a que los trabajadores se apeguen a la legalidad Fernando Cano Tinajero, del área jurídica expresó que la querella fue puesta por la sindico Alicia Juárez Luna por el delito de sedición y los que resulten ya que dijo “no es una manifestación como la ley lo permite, porque están impidiendo el derecho de entrar a los trabajadores y funcionarios y es un edificio público”. Agregó que tras la querella interpuesta, el mismo martes peritos de la Procuraduría de Justicia acudieron al lugar a dar fe de los hechos y que en caso de que la autoridad judicial compruebe lo que se denuncia, podría usarse la fuerza pública para desalojarlos. Lo que se busca dijo, es que se permita el acceso a trabajar y agregó que las labores que se realizan en dicha oficina no solo son de impacto interno en la administración sino púbico, sobre todo porque de ahí se paga las nóminas semanal y quincenal. “Aprovecho la ocasión para exhortar a quienes estén involucrados en estos hechos para que recapaciten, sin que esto conlleve a que se puedan manifestar en términos legales, que permitan el acceso a las instalaciones para que se pueda realizar las labores que corresponde” agregó. Por su parte, la Oficial Mayor Elia Rodríguez Lucero indicó que aquellos que son aun trabajadores y que participan en esa protesta, si faltan tres días consecutivos a sus labores, serán dados de baja por abandono de sus responsabilidades. Aclaró que quien dirige la protesta es Ninfa Hernández Aréchiga misma que se encuentra en periodo de vacaciones es decir, a ella no le afecta permanecer por días en la protesta pero sí al resto de los trabajadores. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Ruleteros suspenden viajes a colonias con baches y arroyos Niega líder del sindicato del IMSS desatención a solicitantes de plazas Continúa plantón de ex trabajadores frente a Oficina de Recursos Humanos Deslinda PC a la operadora turística “Ruta Huasteca” del caso de niña ahogada Renuncia Matilde como apoderado de Unión Sindical