Deslinda PC a la operadora turística "Ruta Huasteca" del caso de niña ahogada El inmueble resultó ser propiedad de una persona de nombre Julio Alarcón Pozos y no de la operadora "Ruta Huasteca". La Dirección de Protección Civil Municipal de Ciudad Valles dio a conocer que la operadora turística "Ruta Huasteca" no tuvo participación alguna en el caso de la niña ahogada en una alberca de una casa particular que se utilizaba como Salón de Fiestas, como se señaló inicialmente cuando se registró el accidente el pasado domingo 9 de julio en esta localidad. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios El Teniente José Antonio Zamora Velázquez, Director de Protección Civil. El Teniente José Antonio Zamora Velázquez, Director de Protección Civil, explicó que de acuerdo a las investigaciones que se realizaron sobre este lamentable caso donde una menor perdió la vida en una alberca, el inmueble resultó ser propiedad de una persona de nombre Julio Alarcón Pozos y no de la operadora "Ruta Huasteca", ya que esta empresa no tienen relación alguna con ese lugar ni su dueño. Dijo que la confusión de que esa propiedad era de "Ruta Huasteca", se dio porque personal de esta operadora acudió al lugar a prestar sus servicios para tratar de rescatar a la menor, esto en atención al llamado de auxilio que se les hizo. José Antonio Zamora dio a conocer que esa casa particular que funcionaba como Salón de Fiestas que se confirmó no forma parte de la Operadora Turística "Ruta Huasteca", no había solicitado ni los permisos ni la presencia del personal de Protección Civil para establecer el reglamento y las medidas que deben cumplir para el funcionamiento de una alberca, desde el uso de chalecos salvavidas, flotadores, e información de las áreas de peligro. Concretó el Director de Protección Civil que la residencia está ubicada en calle Galeana entre Salazar y Frontera, atrás del cine, lugar a donde acudió personal de la Sub Procuraduría General de Justicia en la Zona Huasteca Norte, para dar fe del cuerpo de la niña que se ahogó en la alberca de esa propiedad y realizar las primeras investigaciones.