Continúa plantón de ex trabajadores frente a Oficina de Recursos Humanos No ha habido acuerdo ni mayor acercamiento con funcionarios municipales. Aun sin acuerdos continúan ex trabajadores del ayuntamiento de Ciudad Valles que se encuentran en un plantón frente a las oficinas de recursos humanos, exigiendo la reinstalación de sus compañeros que fueron separados de sus encargos y que estaban asignados a diferentes departamentos. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios

Ninfa Hernández Arechiga, presidenta de la Unión Sindical de Trabajadores Sindicales.