Demandan al alcalde y síndico de Jaltocán Podrían embargar al Ayuntamiento por supuestamente no pagar honorarios a un abogado. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Lic. Jonathan Medellín Lara, anunció que podrían embargar al Ayuntamiento de Jaltocán. Huejutla, Hgo.- Por una deuda que dejó la administración pasada, demandan al presidente municipal de Jaltocán, Guillermo Amador Lara y a la Síndico Procurador, Arlette Lara. De acuerdo al expediente número 1049/2017 radicado en el Juzgado Civil y Familiar de este Distrito Judicial, la demanda se deriva porque el Ayuntamiento adeuda los honorarios de un abogado litigante que contrataron y no le pagaron. Trascendió que en el mes de Junio del año 2013, el entonces alcalde de Jaltocán, Hipólito Hernández Aquino y el entonces Síndico Procurador, Celestino Martínez Sagahón, contrataron los servicios del licenciado José Alberto Hernández García, para dar contestación a una demanda que instauró el apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) en contra de la administración municipal. La alcaldía enfrentó un juicio ordinario civil, por el incumplimiento del contrato de afiliación que celebraron con el INFONACOT y por ello les exigían el pago de casi dos millones de pesos, sin embargo el juicio fue ganado por el abogado en mención, pero hasta la fecha no le han pagado sus honorarios. Ante esta situación, el representante legal del afectado, licenciado Jonathan Lara Medellín, dijo que por el incumplimiento de honorarios, podrían embargar a la Presidencia Municipal de Jaltocán, toda vez que su representado le otorgaron poder general para pleitos y cobranzas ante la fe de un notario público. Por lo anterior expuesto, la actual administración que encabeza, Guillermo Amador Lara tendrá que pagar la deuda que corresponde al 20% de la cantidad de 1, 805,888.70 (un millón ochocientos cinco mil ochocientos ochenta y ocho pesos 70/100 M.N.) y cuyo monto asciende a 361,177.74 (trescientos sesenta y un mil ciento setenta y siete pesos 74/00 M.N.), pues de lo contrario se procederá a embargar los bienes de la alcaldía.