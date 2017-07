Espejeando. Una demanda que va más allá de lo ordinario, es sin duda los saldos que dejan el ser administrador de un municipio en donde se incumplen con las coberturas de acciones simples, pero que en los hechos resultan problemas difíciles, se trata de una deuda institucional que el actual gobierno debe cumplir, que el anterior alcalde no haya cumplido no le quita la responsabilidad a la actual administración municipal. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Luego los alcaldes que llegan presumen que las administraciones municipales las van a encontrar en ceros en cuanto a recursos, problemas y todo lo que implica estar al frente de una responsabilidad, los abogados de la actual administración se verán obligados a hacerle frente a cada uno de los conflictos en obra o problemas de faltantes en pagos que se quedan pendientes. Sin embargo el órgano municipal no puede desentenderse de estos adeudos, el que cambien a un alcalde eso no exime a la institución hacerse cargo de los pendientes, están obligados por ley. La amonestación pública por parte de quien se siente no atendido en su pago de gastos y costos por los trámites de una denuncia, deben tener su cobertura garantizada, de otra forma pues hay mecanismos legales para obligar a la institución a responder. El presidente municipal no es absoluto, para eso tiene una asamblea, la actual administración de Jaltocán de no dar respuesta legal a estos trámites lo único que generaría es que se acrecente la deuda y eso también es responsabilidad del alcalde en turno; el representante que el pueblo elige, los hace para que administre los recursos, para garantizar que las finanzas públicas se utilicen conforme a derecho y eso implica cualquier deuda. Ya le toca a la dirigencia municipal del PRI de Huejutla su toma de protesta ésta próxima semana. Juan de Dios Monroy, el regidor, estará al frente de este evento protocolario que se celebrará en las instalaciones del salón de la Asociación Ganadera Local. Está programado para este próximo martes 18 de julio a las 18 horas en el salón de la Ganadera, evento en la cual esperan contar con la asistencia promedio de por lo menos mil miembros integrantes del Partido Revolucionario Institucional. Se espera la presencia del Presidente del PRI en Hidalgo, Leoncio Pineda Godos, quien durante su estancia en la Huasteca también contempla hacer la toma de protesta de otros comités municipales del partido en la región. No por que vayan iniciando no pueden hacerse un lado de la corriente autocrítica, porque está visto que el PRI dentro de sus nuevas intenciones es poder dar paso a reconocer los errores del pasado, asimilarlas, ponerlas en las mesas de diálogo y análisis; de ahí poder comenzar a caminar otra vez en los municipios cuesta arriba. Son muchos los problemas que presenta Huejutla y por supuesto que la voz de los ciudadanos coadyuvan en poder ir dando las alertas para que las dependencias lleven a cabo su trabajo y poder irlas resolviendo. En el caso de la colonia Tahuizán, el delgado advierte que con los apagones la mitad de la calle principal de la colonia se mantiene a obscuras. Las quejas es que los transformadores -algunos- no cuentan con la capacidad suficiente para suministrar el servicio de energía eléctrica en el sector. Pero ya ocho días sin energía eléctrica, con estos calores tremendos, pues es delicado. Porque aparte del impacto en la zona comercial de esta colonia, ante la pérdida de perecederos, imaginar el problema sin ventilador en nuestra gente común, que se queda a expensas del mosquito trasmisor de enfermedades. En Yahualica tras las intensas lluvias que se registraron el pasado martes por la noche y miércoles en la madrugada, provocó que nuevamente se presentara un hundimiento en la obra que se está realizando a un costado de la presidencia, por lo que está en riesgo uno de los arcos recién terminados. Hace un mes atrás se tuvieron que demoler los arcos que estaban a punto de ser terminados porque se originó una situación similar, sin embargo, en aquella ocasión solo uno de ellos se vio afectado, por lo que ahora se presentó el problema con los otros arcos. Es lamentable el tema porque no existe una evaluación de los suelos que permita arrojar buenos saldos, pero en fin, será seguramente el constructor de la obra quien salga a enfrentar esas eventualidades. Por otro lado el que anda muy movido con apadrinamientos en clausuras es el alcalde de Xochiatipan Manolo Gutiérrez Hernández, sin duda el joven alcalde se antoja pudiera ser considerado para algún espacio político más adelante, se ha mostrado muy activo, por supuesto su naturaleza lo pone sin duda en un camino positivo como le gusta a su instituto político, no obstante el político al parecer busca concluir su periodo como alcalde, aunque eso sí, dejar una huella muy marcada por lo que se pudiera ofrecer más adelante.