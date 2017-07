Promueve FNERRR eventos deportivos y se prepara para plantón

La dirigente de Antorcha Campesina en la Sierra y Huasteca, Evelia Bautista; confirmó que en las actividades participan jóvenes de Oxeloco, Atlalco, Paraje, el Coyolar, entre otros…

Señaló que en días pasados les tocó el turno para promover el deporte a los jóvenes estudiantes de la FNERRR de Yahualica, quienes participaron en un torneo realizado en la comunidad del Paraje.

Añadió que durante el evento deportivo se contó con la asistencia promedio de 10 equipos de diversas poblaciones y al final se entregaron como premios consistentes en uniformes deportivos para los tres primeros lugares.

Evelia Bautista, expuso que la FNERRR en Hidalgo trabaja intensamente en el fomento de las actividades deportivas, y planea en breve también reactivar movilizaciones que culminarán con un plantón indefinido en la ciudad de Pachuca al no encontrar respuestas a sus demandas.

“Por esa razón nos hemos organizado y vamos a promover que el estudiantado hidalguense presione a sus funcionarios y autoridades; si ellos no cumplen con lo que dice la Constitución Política entonces deben renunciar”.

Concluyó citando que los jóvenes de la FNERRR llevan más de dos años solicitando becas, computadoras material y equipo deportivo para estudiantes humildes “pero las Presidencias Municipales ni el Ejecutivo Estatal quieren ayudarnos ni invertir en la educación de los hijos del pueblo. No queremos más limosnas exigimos que se cumpla la ley…”.