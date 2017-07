Congreso de jóvenes y niños organiza La Luz del Mundo Esta actividad nace ante la pérdida de valores entre la población no solo en la ciudad sino en el país La iglesia La Luz del Mundo en coordinación con la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México llevarán a cabo este próximo sábado en Valles, el primer Congreso Estatal de Niños y Adolescentes titulado “Sembrando Valores Forjando Nuestro Futuro” en el auditorio del Campus Valles de la UASLP. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios PEDRO MATA INVITÓ al Congreso de Niños y Jóvenes Lo anterior fue dado a conocer en rueda de prensa este jueves en dicho templo ubicado en la colonia Vistahermosa, donde se contó con la presencia de Emérico Meza responsable de la misma; Pedro Mata Lozano de la APEM y Felipe Montejano y Narciso Castillo quienes atienden las iglesias de La Diana y La Pimienta respectivamente. Mata Lozano expresó que esa actividad nace ante la pérdida de valores entre la población no solo en la ciudad sino en el país y el mundo que ha detonado conflictos dentro de la sociedad. Este sábado agregó, a partir de las 10:00 horas, se llevará a cabo la impartición de conferencias como: Motivación, autoestima, éxito y superación personal por Itzel Castro García; Redes Sociales beneficios y perjuicios por Beatriz Álvaro González; Prevención del Delito dada por la Policía Estatal; en Derechos Humanos y se cerrará con la participación especial de José Alberto Ramírez Aguilar miembro de la APEM de Querétaro, mismo que ha obtenido dijo, diversos premios a lo largo de su vida y dará la charla “Una experiencia internacional”. Detalló que a las 08:00 de la mañana, se llevará una caminata que partirá de la Plaza Principal y culminará a las 9:00 en la Glorieta Miguel Hidalgo. Por último Mata Lozano invitó a la población en general aunque no forme parte de dicha iglesia, evento que no tendrá costo alguno. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Curso de computación a adultos en la Biblioteca Invitan a paseo en las instalaciones militares Invitan a becas de Estímulos a la Educación Sexta brigada amiga en el Pujal llevó diversos beneficios a pobladores Capacitan a operadores del servicio público