Morena tendrá candidata a la presidencia municipal En la pasada reunión de consejeros se dieron a conocer los lineamientos para la elección de candidatos tanto a la presidencia de la República como a las diputaciones federal y local, así como a las presidencias municipales. Tras haber sostenido una reunión en el consejo nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, finalmente se estableció la forma en que se habrá de elegir a los candidatos a los diferentes cargos, aunque para el municipio de Tamazunchale se adelantó que nuevamente habrá de ser una mujer la candidata a la presidencia municipal, así como a la diputación local. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Al respecto Primo Dothé Mata, consejero nacional y estatal de MORENA, informó que en base a los acuerdos que se establecieron en la pasada reunión de consejeros se dieron a conocer los lineamientos para la elección de candidatos tanto a la presidencia de la república como a las diputaciones federal y local, así como a las presidencias municipales. El dirigente señaló que las candidaturas son abiertas a personas tanto militantes como externas que puedan comprobar una reputación intachable, quienes serán sometidas a la aprobación del consejo estatal en donde se habrá de dar el visto bueno, aunque previamente se hará una postulación ante la asamblea municipal en caso de que surjan dos o más propuestas. Adelantó que para el municipio de Tamazunchale, y para el distrito XV, se estableció que se habrá de otorgar la candidatura a mujeres para la presidencia municipal y a la diputación local, al igual que el proceso anterior, aunque no adelantó el nombre de quienes pudieran participar ya que dijo aun no se tiene establecido, aunque aclaró que están iniciando el proceso antes que los demás partidos para no captar a los candidatos que hayan sido rechazados en otros partidos. Respecto a la reciente aprobación del desafuero para diputados y gobernantes en el estado, y como esto habrá de influir en quienes deseen participar, el dirigente señaló que es una vergüenza el escándalo que se ha dado a conocer de corrupción, y más aún que los diputados busquen ocupar cargos en presidencias municipales.