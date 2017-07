Piden esclarecer muerte de ex diputado Jorge Andrés Hernandez El señor Procurador se comprometió en dar respuesta en 45 días para conocer al culpable, … hasta la fecha, ya son tres años y no hay nada…”: David Andrés Hernández. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Representantes de diversas comunidades exigen justicia, al recordar el tercer aniversario de la muerte de Jorge Andrés Hernández Ramírez. Huejutla, Hgo.- Habitantes de diversas comunidades indígenas de la Sierra y la Huasteca de Hidalgo, recordaron durante el día de ayer jueves 13 de julio el tercer aniversario de la muerte del Ex Diputado Local, Jorge Andrés Hernández Ramírez; para lo cual entregaron un documento en las diversas oficinas y dependencias en Huejutla, en donde exigen justicia a tales hechos. A nombre de las comunidades, David Andrés Hernández resaltó que este aberrante crimen, sin lugar a dudas, obedece a causas económicas, políticas y sociales. Añadió que durante la entrega de su documento acudieron ante el Ministerio Público, Derechos Humanos, Subsecretaría de Gobierno y otras dependencias “hoy lo vivimos en carne propia, pues fuimos al Ministerio Público a entregar los documentos en donde exigimos justicia pero vimos que se puso prepotente el Secretario del Ministerio Público, nosotros no queremos que se pisoteen los derechos humanos, pues todos somos iguales…”. Abundó que los documentos fueron entregados para que de manera oportuna lleguen ante el Secretario de Gobierno y el Gobernador “esperamos que tomen cartas en el asunto, ya que en los primeros días de este lamentable suceso, vino a lo que fue su domicilio el señor Procurador en donde se comprometió en dar respuesta en 45 días para conocer al culpable, pero parece que se hubiera detenido el tiempo, pues hasta la fecha, ya son tres años y no hay nada…”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Exhorto a cerrar filas contra la inseguridad Llegan a CANACO primera remesa de Tabletas Solicitan padres de familia juegos en colonia Electricista Abandonado módulo del Programa “Para Libros” Reanuda CAPASHH suministro de agua en colonias