Exhorto a cerrar filas contra la inseguridad *Diputada local del Distrito electoral No III con cabecera en Orizatlán. *Ante hechos violentos en Tizayuca que dejaron 11 personas fallecidas. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Diputada local del distrito No III con cabecera en el municipio de San Felipe Orizatlán, Erika Saab Lara. Huejutla, Hgo.- Como un hecho aislado que no estaría reflejando la situación de seguridad que dice se vive en Hidalgo, calificó la Diputada local del distrito No III, Erika Saab Lara, el atentado que dejó como saldo la muerte de 11 personas del fraccionamiento Villa Milagros, de Tizayuca, por lo que exhortó a los hidalguenses a cerrar filas contra la inseguridad, al referir que este asunto no era exclusivo de las autoridades y que la población debe coadyuvar con ellas para seguir gozando de paz y tranquilidad. Al ser cuestionada con relación al resultado que da a conocer a través del organismo denominado Índice de Paz en México 2017 del Instituto para la Economía y la Paz (IEP), el cual ubica a Hidalgo en el 4° lugar de los estados más seguros de México con una calificación de 1.445. Entrevistada al término del evento organizado por la Asociación de Abogados de la Huasteca hidalguense, la legisladora huasteca reconoció que Hidalgo es seguro porque se han hecho cosas buenas en este rubro, sin embargo refiere que lo ocurrido en el municipio de Tizayuca debe mover a todos y todas, por lo que convocó a los hidalguenses a cerrar filas porque asegura que la responsabilidad de mantener la tranquilidad en esta entidad federativa, "es responsabilidad de todos", destacó. Saab Lara fue reiterativa en su planteamiento de cerrar filar entre vecinos que dijo deben apoyarse mutuamente para que Hidalgo siga siendo un estado tranquilo y pacífico como hasta ahora, esto sin dijo dejar esa coordinación que debe existir entre las tres instancias gubernamentales para atender los brotes de inseguridad que se viven en algunos puntos del país, "debemos ayudarnos para que sigamos teniendo un estado tranquilo y en paz", agregó. La legisladora dijo entender que la situación de la seguridad es muy importante para la ciudadanía en general, sobre todo cuando recuerda que constantemente la gente le platea lo relacionado con este tema, "seguramente debe haber una atención multifactorial porque eses tipo de acciones violentas generan una situación de estrés en todo el municipio y resto del estado de Hidalgo", reconoció. Erika Saab dijo formar parte de la Comisión de Seguridad dentro del Congreso Local hidalguense, es por ello que reconoce que se están haciendo cosas importantes para cerrar filas y evitar con ello que la delincuencia nos gane terreno, "somos más los que estamos dispuestos a resguardar a nuestras familias, la seguridad de nuestros municipios, comunidades para conformar un frente común contra la delincuencia", concluyó.