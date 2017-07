Corren a su esposa e hija del trabajo, tras protestar en contra del Congreso Jesús Sierra uno de los manifestantes contra el congreso denunció venganza del Gobierno, ya que corrieron a su esposa de su plaza de maestra y a su hija de la CEDH Jesús Sierra Acuña quien fuera uno de los ciudadanos que se manifestó y gritó “ratas” a los 27 diputados locales en la sesión solemne del 22 de junio pasado, denunció que el Gobierno del Estado tomó represalias en su contra ya que su esposa, que desde hacía 16 años fungía como maestra en una escuela de la zona tének fue cesada al igual que su hija quien laboraba medio turno en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Fue el 22 de julio cuando varias personas entre ellas Jesús Sierra, impidieron que sesionara el Congreso en Ciudad Valles. Señaló que amigos que tiene dentro del Sistema de Justicia, le informaron que el Gobierno Estatal mandó buscar en los archivos de la Procuraduría General de Justicia y Poder Judicial, si él tenía antecedentes “para ver de donde podían agarrarme” sin embargo expresó que no hallaron nada. Al no encontrarle algún asunto contra la justicia, expresó que tomaron represalias contra su esposa quien fungía como maestra en la escuela primaria Benito Juárez del ejido San Antonio Huichimal a quien, tres mujeres la acusaron ante la URSEHN por usar el celular y cerrar las cortinas del salón, pretexto usado para notificarle su despido. Este viernes agregó, su esposa Sandra, trató de defenderse a las acusaciones pero le fue negado porque “dan por hecho que lo que dicen las señoras es cierto, sin que se sustente, sin pruebas, sin darle a ella la garantía de audiencia, un procedimiento del pasado que pensé que ya no hacían, como una revancha ordenada por el gobierno de Juan Manuel Carreras” dijo. Además, su hija Sandra Sierra, también fue dada de baja recientemente en CEDH donde trabajaba de medio tiempo y le indicaron que por órdenes de arriba la cesaban. Ante ello dijo, emprenderá acciones legales para defender tanto a su esposa como su hija no ante autoridades estatales sino instancias federales. Aunque la protesta fue contra el Congreso del Estado concluyó que “es una sola mugre, es un solo basurero donde están inmiscuidos el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el poder Ejecutivo y entre todos ellos se protegen” finalizó Sierra Acuña. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Toman protesta a consejo de mujeres empresarias Se gradúan alumnos de la generación 2014-2017 ‘Pedro Antonio Santos’ Recursos Humanos habilita oficina alterna por plantón Curso de computación a adultos en la Biblioteca Invitan a paseo en las instalaciones militares