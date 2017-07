Padres fomentan uso del celular de sus hijos dentro de escuelas Son los mismos papás quienes no aportan nada para evitar que sus hijos usen o lleven el teléfono celular a los planteles educativos, aparato que genera desatención así como conflictos de relaciones entre la comunidad estudiantil expresó lo anterior el director de la Secundaria Número 2 “Dunstano Gómez Castillo” Bertín Santos Reyes. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Bertín Santos Reyes director de la Secundaria Número 2 “Dunstano Gómez”. En lo que va del presente ciclo escolar que culmina el próximo martes 18 de julio, expresó que por lo menos registraron dos casos en los que, alumnos de la institución protagonizaron pleitos en la red social Facebook donde se burlaban entre ellos con los famosos memes ante lo cual como dirección, tuvieron que actuar y colocar las respectivas sanciones a los estudiantes y fue requerida la presencia de sus padres de familia. Desafortunadamente dijo, la Norma de Convivencia Escolar, que sustituyó al Reglamento Interno, no prohíbe de manera contundente el uso del celular en la institución sino solo la califica como un “distractor” que perjudican al alumno. “Los maestros no permiten que saque el celular en el salón pero los padres de familia no nos apoyan, allá se los dan” manifestó el profesor. Santos Reyes calificó como bueno el teléfono celular ya que es una herramienta muy útil que tiene muchas aplicaciones “lamentablemente, los alumnos la utilizan de manera negativa, no le dan el uso correcto, es un medio de comunicación para simplificar muchas situaciones y los niños lo ven desde un punto de vista negativo, para subir imágenes no decorosas, para insultar a compañeros, fotomontajes”. Bertín Santos expresó que otra de las consecuencias del uso del celular en los menores, es que éstos cada vez leen menos y escriben de manera incorrecta alterando las palabras, sin acentos por ello recomendó a los padres de familia estar al tanto de sus hijos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Nivel del río por debajo de los dos metros: PC Alertan a diabéticos cuidarse de las bebidas milagrosas El 96% de enfermedades son por problemas emocionales Buscan conformar Bloque de Resistencia Ciudadana Toman protesta a consejo de mujeres empresarias